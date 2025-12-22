Hírlevél
Orbán Viktor: A magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, mint a ripityára lőtt Donbaszban

„A pénznek jobb helye van az Alföldön, egy korszerű út formájában, mint a ripityára lőtt Donbaszban valami ukrán oligarcha mellékzsebében” – fogalmazott Orbán Viktor az M4-es új szakaszának átadásán. A miniszterelnök szerint a 2026-os választás tétje az, hogy Magyarország a brüsszeli pénzelvonások útjára lép-e, vagy folytatja azt az országépítő pályát, amelynek eredményeként az elmúlt 15 évben a hazai gyorsforgalmi úthálózat elérte a nyugat-európai országok szintjét.
„A pénznek jobb helye van az Alföldön, egy korszerű út formájában, mint a ripityára lőtt Donbaszban valami ukrán oligarcha mellékzsebében” – jelentette ki a miniszterelnök az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszának átadó ünnepségén hétfőn.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az M4 autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszának átadó ünnepségén Kenderes határában 2025. december 22-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Máthé Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az M4 autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszának átadó ünnepségén Kenderes határában 2025. december 22-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Máthé Zoltán)

Orbán Viktor kiemelte: a jövő évi választás tétje is az, hogy merre haladjunk. 

Haladhatunk a brüsszeli úton, ami azt jelenti, hogy a pénzünket innen elviszik valahova máshova, valahol máshol használják fel, és valakik mások fejlődnek belőle 

– mondta. A másik lehetőség, hogy a magyar úton maradunk, és haladunk úgy, ahogyan tettük az elmúlt 15 évben, és akkor Magyarország fejlődni, növekedni, erősödni fog.

Orbán Viktor: Magyarország utolérte a fejlett nyugat-európai országokat

A miniszterelnök kifejtette: az elmúlt 15 évben a kormány annyi sztrádát és autóutat épített, amennyivel a hazai pályahálózat, lakosságarányosan számolva, eléri a legfejlettebb nyugat-európai országok szintjét. Hangsúlyozta: 

2010-ben a gyorsforgalmi utak hossza Magyarországon 1273 kilométer volt, ez 2025-re 35 kilométer híján 2000 kilométerre emelkedett.

Emellett felépítettek összesen nyolc dunai és tiszai hidat, és most már 22 megyei jogú város elérhető gyorsforgalmi úton.

A kormány betartotta ígéretét – átadták az M4-es autópálya újabb szakaszát

Ez mindent egybe vetve azt jelenti, hogy a magyar emberek 90 százaléka fél óra autóút távolságra lakik valamelyik sztrádától – értékelt. Hozzátette, ha a kormány minden beruházását meg tudja valósítani, akkor ez a szám felmegy 100-ra, az idő pedig 30 percről 20-ra fog szűkülni.

Orbán Viktor arra is felhívta a figyelmet: amikor az autópályával elérnek Berettyóújfaluig, és a határ másik oldalán a románok is elvégzik a szükséges munkálatokat,

 közvetlenül fel lehet majd hajtani a Nagyvárad–Kolozsvár felé vezető gyorsforgalmi utakra. 

Ez a legóvatosabb becslések szerint is azt jelenti, hogy a Budapest-Kolozsvár távolság egy-másfél órával rövidebb lesz – mondta, hangsúlyozva, hogy a nemzetegyesítésnek fontos pillanata a hétfői útszakaszátadás.

 

