Orbán Viktor: „Magyarország kiiratkozott a bevándorláspárti Európából”

Kiiratkozás a bevándorláspárti Európából

A miniszterelnök szerint Brüsszel minden eszközzel azon dolgozik, hogy egész Európa bevándorlókat befogadó kontinenssé váljon.

Mi meg kiiratkoztunk ezzel”

– tette hozzá, jelezve: Magyarország továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy saját jövőjéről maga döntsön. Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy a magyarok sorsáról csak a magyar emberek dönthetnek, és az ország nem kíván bevándorlóországgá válni.