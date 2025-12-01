Orbán Viktor: „Magyarország kiiratkozott a bevándorláspárti Európából”

Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy a brüsszeliek egy brüsszelpárti kormányt akarnak Magyarországon.
Nagyon sok gondot okoz Brüsszelben az, hogy Magyarországnak vannak nemzeti érdekei, és Magyarország nemzeti érdekeit nem vagyunk hajlandóak alárendelni valamifajta brüsszeli bürokrácia érdekeinek”
– mutatott rá a kormányfő. Példaként a migrációs nyomás kezelését említette, ahol – mint mondta – Brüsszel bevándorlókontinenst építene, miközben Magyarország az egyetlen ország, ahol erről népszavazás is döntött. Orbán Viktor hangsúlyozta: a magyar emberek világosan kimondták, hogy nem akarnak bevándorlóországot, és erről nem dönthet néhány brüsszeli tisztviselő.
Kiiratkozás a bevándorláspárti Európából
A miniszterelnök szerint Brüsszel minden eszközzel azon dolgozik, hogy egész Európa bevándorlókat befogadó kontinenssé váljon.
Mi meg kiiratkoztunk ezzel”
– tette hozzá, jelezve: Magyarország továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy saját jövőjéről maga döntsön. Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy a magyarok sorsáról csak a magyar emberek dönthetnek, és az ország nem kíván bevándorlóországgá válni.