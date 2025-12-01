Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Döbbenetes dolog derült ki Zelenszkij sorsáról

Durva

Ez mindenkit érint! Itt a Tisza teljes adócsomagja, brutális megszorítások jönnének

Orbán Viktor

Orbán Viktor: „Magyarország kiiratkozott a bevándorláspárti Európából”

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök szerint Brüsszel számára komoly gondot jelent, hogy Magyarországnak saját nemzeti érdekei vannak, amelyeket nem hajlandó alárendelni a brüsszeli bürokráciának. Orbán Viktor a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen úgy fogalmazott: a migráció kérdésében Magyarország kiiratkozott abból az irányból, amelyet Brüsszel erőltet Európára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBrüsszelbrüsszelpártimigrációs nyomásbevándorlás

Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy a brüsszeliek egy brüsszelpárti kormányt akarnak Magyarországon.

Orbán Viktor
Orbán Viktor világossá tette, hogy Magyrország sorsáról nem dönthet néhány brüsszeli tisztviselő (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Nagyon sok gondot okoz Brüsszelben az, hogy Magyarországnak vannak nemzeti érdekei, és Magyarország nemzeti érdekeit nem vagyunk hajlandóak alárendelni valamifajta brüsszeli bürokrácia érdekeinek”

– mutatott rá a kormányfő. Példaként a migrációs nyomás kezelését említette, ahol – mint mondta – Brüsszel bevándorlókontinenst építene, miközben Magyarország az egyetlen ország, ahol erről népszavazás is döntött. Orbán Viktor hangsúlyozta: a magyar emberek világosan kimondták, hogy nem akarnak bevándorlóországot, és erről nem dönthet néhány brüsszeli tisztviselő.

A bevándorlás oltárán feláldozott Bécsről posztolt megrázó videót az államtitkár

Kiiratkozás a bevándorláspárti Európából

A miniszterelnök szerint Brüsszel minden eszközzel azon dolgozik, hogy egész Európa bevándorlókat befogadó kontinenssé váljon. 

Mi meg kiiratkoztunk ezzel” 

– tette hozzá, jelezve: Magyarország továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy saját jövőjéről maga döntsön. Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy a magyarok sorsáról csak a magyar emberek dönthetnek, és az ország nem kíván bevándorlóországgá válni.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!