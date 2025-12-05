Orbán Viktor: Magyarország célja, hogy kimaradjon a háborúból

A következő napokban dől el, közelebb kerül-e, kiterjed-e az orosz–ukrán háború Európa irányába, vagy „végképp letekerik a háború lángját” – mondta a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, „izgalmas pillanatban vagyunk”. Egy folyamatos amerikai–orosz tárgyalás zajlik, ha ez sikeres, akkor „a háború lángját biztos letekerik”, és Magyarországon is megkönnyebbülhetnek az emberek – mondta.
A kormányfő úgy folytatta:
ha az európaiak akarata érvényesül, akik szerint továbbra is folytatni kell a háborút, azaz nem a békét kell keresni, a háborút pedig a harctéren kell megoldani, akkor „a háború egyre közelebb kerülhet hozzánk, és a háborús fenyegetés nőni fog”.
Hozzátette, a nap folyamán fontos találkozó lesz Belgiumban a német kancellárral és az Európai Bizottság elnökével, hogy rávegyék a belgákat arra: az országukban befagyasztott orosz vagyont vegyék el, dobják be az európai pénzek közé, és ebből az összegből finanszírozzák a háborút.
Elmondta, ha az európaiak sikerrel járnak, akkor Magyarországnak az a dolga, hogy ebből kimaradjon, mert nem akar oda pénzt küldeni és belekeveredni a háborúba. Ha a belgák ellenállnak, akkor az európai vezetőknek be kell ismerniük:
nincs pénz a háborúra, és a megoldást sem a frontvonalon kell keresni, és támogatni kell az amerikaiakat az oroszokkal való tárgyalásban.