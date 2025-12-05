Orbán Viktor: Magyarország célja, hogy kimaradjon a háborúból

A következő napokban dől el, közelebb kerül-e, kiterjed-e az orosz–ukrán háború Európa irányába, vagy „végképp letekerik a háború lángját” – mondta a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor Fotó: Csudai Sándor

Orbán Viktor úgy fogalmazott, „izgalmas pillanatban vagyunk”. Egy folyamatos amerikai–orosz tárgyalás zajlik, ha ez sikeres, akkor „a háború lángját biztos letekerik”, és Magyarországon is megkönnyebbülhetnek az emberek – mondta.

A kormányfő úgy folytatta:

ha az európaiak akarata érvényesül, akik szerint továbbra is folytatni kell a háborút, azaz nem a békét kell keresni, a háborút pedig a harctéren kell megoldani, akkor „a háború egyre közelebb kerülhet hozzánk, és a háborús fenyegetés nőni fog”.

Hozzátette, a nap folyamán fontos találkozó lesz Belgiumban a német kancellárral és az Európai Bizottság elnökével, hogy rávegyék a belgákat arra: az országukban befagyasztott orosz vagyont vegyék el, dobják be az európai pénzek közé, és ebből az összegből finanszírozzák a háborút.

Elmondta, ha az európaiak sikerrel járnak, akkor Magyarországnak az a dolga, hogy ebből kimaradjon, mert nem akar oda pénzt küldeni és belekeveredni a háborúba. Ha a belgák ellenállnak, akkor az európai vezetőknek be kell ismerniük: