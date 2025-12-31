Orbán Viktor: Magyarország vagy folytatja a kimaradás politikáját, vagy csatlakozik Brüsszelhez

2026-ban én arra kérek mandátumot az emberektől az előttünk álló választáson, arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból – fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök a köztévének adott évzáró interjújában hangsúlyozta,

„erre kérek fölhatalmazást tőlük".

Mint mondta, azt szeretné tőlük kérni, hogy abban erősítsék meg, arra hatalmazzák fel, hogy tartsa kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből.

Orbán Viktor az interjúban felhívta a figyelmet arra, hogy 2026-ban a magyar parlamenti választáson azt a döntést kell meghoznunk, hogy Magyarország folytatja-e a kimaradás politikáját, vagy pedig csatlakozik Brüsszelhez.

Ez a sorsdöntő kérdés, amire választ kell adnunk – tette hozzá.