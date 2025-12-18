Orbán Viktor nemet mondott: nem lesz magyar pénz Ukrajnának

Hírlevél
38 perce
Zárt ajtók mögött zajlanak az egyeztetések Brüsszelben Ukrajna további finanszírozásáról, az uniós vezetők még mindig próbálják meggyőzni egymást a követendő útról – számolt be Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint ugyanakkor nőtt az esélye annak, hogy Magyarország kimaradjon a háború pénzeléséből, és ne lehessen rákényszeríteni egy kötelező közös hitelfelvételre.
A lényeg az az ukrán háború és annak finanszírozása lenne, de annyi háttéregyeztetés zajlik, hogyha most benyitna itt bármelyik szobába, akkor mindenhol ilyen hangyabolyszerűen összeült, összedugott fejeket találna. Győzködik még mindig egymást az uniós vezetők, hogy milyen megoldást kellene választani, még nem jöttek ki a fényre. Ez majd most pár percen belül történik meg, amikor nyilvánosan is mindenki elmondja a maga álláspontját – tájékoztatta Orbán Viktor Bohár Dánielt.

Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)
Fotó: Facebook

A kormányfő meg sem tudja számolni, hány megbeszélésen van túl. Az esélyek szerinte jobbak, mint azt néhány nappal ezelőtt gondolhattuk volna. Úgy látja, hogy lesz itt olyan megoldás, amely végül is kiutat jelent a mi számunkra, és megértették, hogy 

Magyarország nem tolható bele, nem préselhető bele egy kötelező közös hitelfelvételbe, legalábbis a háttértárgyalások alapján ezt az optimista következtetést vonta le a kormányfő.

A miniszterelnök kifejtette, Magyarországnak jók az esélyei, akármilyen pénzügyi támogatást is akarnak adni Ukrajnának, akármilyen formáját is teszik majd az asztalra, nekünk lesz esélyünk, hogy abból kimaradjunk.

 

