Már a lehetőségeket keresi a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor a háború utáni együttműködési lehetőségeket keres.
OroszországTikTokOrbán ViktorEgyesült Államok

Orbán Viktor arra számít, hogy a szankciós rendszer sem marad mindig így, ezért az Egyesült Államok mellett Oroszországgal is egyeztet, tervei vannak - derült ki a TikTok csatornájáról. kérdés ugyanis, ha Oroszországot nem kivágni akarják a nyugati világból, hogyan tudunk hasznosítani valamit a leendő új gazdaságpolitikai irányból.

Orbán Viktor, DPK, Kecskemét, DPKKecskemét, 2025.12.06.,
Orbán Viktor már a háború utáni időkre készül
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

Hangsúlyozta, előre kell gondolkodni, ennek jegyében utazott egy magyar delegáció Moszkvába gazdasági kérdésekről tárgyalni. Mert a háborúnak úgy lesz vége, hogy mi nem sodródunk bele. 

Optimista forgatókönyvet vázolt, az amerikai elnök visszaintegrálja az oroszokat a világgazdaságba, felszámolják a szankciókat, ekkor egy másik gazdasági térben találjuk magunkat. 

Ha az amerikai-orosz megállapodás megvan, az a tér kitágul majd 

- érvelt a kormányfő, aki felkészült, az tud leginkább teret foglalni és lehetőséget kihasználni.

