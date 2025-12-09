Maratoni kormányülés Orbán Viktor vezetésével

Orbán Viktor keddi bejegyzésében jelezte, hogy nem egyszerű ülésre készül a kormány:
Éjszakába nyúló meló ígérkezik.”
A rendkívüli kormányülés célja, hogy véglegesítsék azokat a stratégiai pontokat, amelyek alapján Magyarország tárgyal majd a jövő heti brüsszeli csúcson.
Szerda reggel jönnek a részletek
A kormány a sorsdöntő uniós tárgyalások előtt minden lényeges kérdést áttekint.
A döntéseket szerda reggel 8 órakor kezdődő Kormányinfón hozza nyilvánosságra Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, utána pedig – szokásos módon – a sajtónak lehetősége lesz kérdezni.
A kabinet célja, hogy Magyarország világos és erős üzenetekkel képviselje érdekeit az EU-s vitákban, amelyek várhatóan komoly gazdasági és biztonságpolitikai témákat érintenek majd.