Maratoni kormányülés Orbán Viktor vezetésével

A kormány kedden rendkívüli ülést tart, hogy véglegesítse a magyar álláspontot a közelgő EU-csúcs előtt. Orbán Viktor hosszú éjszakára számít, mert több stratégiai kérdésben is kemény döntések születhetnek.
Orbán ViktorkormányülésKormányinfóGulyás GergelyEU-csúcs

Orbán Viktor keddi bejegyzésében jelezte, hogy nem egyszerű ülésre készül a kormány: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint a kedd esti kormányülés maratoni lesz. (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Éjszakába nyúló meló ígérkezik.”

 A rendkívüli kormányülés célja, hogy véglegesítsék azokat a stratégiai pontokat, amelyek alapján Magyarország tárgyal majd a jövő heti brüsszeli csúcson.

Szerda reggel jönnek a részletek

A kormány a sorsdöntő uniós tárgyalások előtt minden lényeges kérdést áttekint.

 A döntéseket szerda reggel 8 órakor kezdődő Kormányinfón hozza nyilvánosságra Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, utána pedig – szokásos módon – a sajtónak lehetősége lesz kérdezni. 

A kabinet célja, hogy Magyarország világos és erős üzenetekkel képviselje érdekeit az EU-s vitákban, amelyek várhatóan komoly gazdasági és biztonságpolitikai témákat érintenek majd.

