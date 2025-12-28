Hírlevél
Változás! Áttették a Trump-Zelenszkij-találkozó időpontját

Orbán Viktor

Orbán Viktor 2025-ös éve képekben - második félidő 

Újabb fotóalbumot mutatott meg a miniszterelnök, melyben ezúttal 2025 második negyedévének legfontosabb pillanatai elevenednek újra. Az Orbán Viktor közösségi oldalán megosztott válogatás egyszerre ad betekintést a kormányfő nemzetközi tárgyalásaiba, hazai munkájába és a ritkábban látott, személyesebb pillanataiba is.
Egy új fotóalbummal jelentkezett közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyben ezúttal 2025 második negyedévének legemlékezetesebb eseményeit gyűjtötte össze. 

Orbán Viktor fotóalbumban mutatta meg 2025 második negyedévének fontos emlékezetes pillanatait
Fontos találkozók, meghitt pillanatok

Az április és június közötti időszakot felölelő képek a kormányfő hivatalos programjait követik végig: diplomáciai találkozókat, politikai egyeztetéseket, valamint ritkábban látható magánéleti pillanatokat is bemutatnak.A válogatásban több jelentős nemzetközi esemény is megjelenik, köztük Giorgia Melonival és Recep Tayyip Erdogannal folytatott találkozók, illetve a hágai NATO-csúcs felvételei. Igazi különlegesség az a felvétel, melyen a kormányfő az éppen az űrben lévő Kapu Tiborral beszélget. A fotóalbum ugyanakkor túlmutat a protokollon: a miniszterelnök családi pillanataiba is betekintést enged, az egyik képen éppen édesanyját köszönti Anyák napján.

