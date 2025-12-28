Orbán Viktor 2025-ös éve képekben - második félidő 

Fontos találkozók, meghitt pillanatok

Az április és június közötti időszakot felölelő képek a kormányfő hivatalos programjait követik végig: diplomáciai találkozókat, politikai egyeztetéseket, valamint ritkábban látható magánéleti pillanatokat is bemutatnak.A válogatásban több jelentős nemzetközi esemény is megjelenik, köztük Giorgia Melonival és Recep Tayyip Erdogannal folytatott találkozók, illetve a hágai NATO-csúcs felvételei. Igazi különlegesség az a felvétel, melyen a kormányfő az éppen az űrben lévő Kapu Tiborral beszélget. A fotóalbum ugyanakkor túlmutat a protokollon: a miniszterelnök családi pillanataiba is betekintést enged, az egyik képen éppen édesanyját köszönti Anyák napján.