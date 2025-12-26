Orbán Viktor - kívánság teljesítve

Betartotta az ígéretét Orbán Viktor, az általa küldött ajándékot megköszönte és használatba is vette a kisfiú.

Orbán Viktor maga választotta ki és rendelte meg az ajándékot

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Kedves Benett Vácrátóton! Találkozhattunk ott nálatok a házatokban, akkor beszéltünk a bokszzsákról és a bokszkesztyűkről. Azt ígértem, hogy segítek.

Ezt a miniszterelnök meg is tette, Benett kívánsága teljesült és használatba is vette karácsonyi ajándékát.