Orbán Viktor megnyerte 2025-öt, következik 2026 – Deák Dániel elemzése

Januárban még attól volt hangos a sajtó, hogy a magyar kormány egyik tagját kitiltották az Amerikai Egyesült Államokból, most azonban az amerikai elnök az egyik legfontosabb szövetségese Orbán Viktornak – fejtette ki Deák Dániel.
A politikai elemző hozzátette:
Az év elején Orbán Viktor még szinte egyedül volt az EU-csúcson az álláspontjával, most azonban már Csehországnak is patrióta miniszterelnöke van. Januárban még Magyar Péter tematizált, mára azonban a Fidesz van kezdeményező szerepben, a Tisza Párt csak reagál
– sorolta a példákat évzáró videóelemzésében Deák Dániel arra, hogy mind külpolitikai, mind belpolitikai dimenzióban jelentősen javult a Fidesz helyzete 2025 során.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte:
mindent egybevetve az idei évet Orbán Viktor nyerte, a kormányfőnek reális célkitűzése a 2026-os győzelem.
A teljes videóelemzés alább megtekinthető: