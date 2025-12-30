Orbán Viktor megnyerte 2025-öt, következik 2026 – Deák Dániel elemzése

Januárban még attól volt hangos a sajtó, hogy a magyar kormány egyik tagját kitiltották az Amerikai Egyesült Államokból, most azonban az amerikai elnök az egyik legfontosabb szövetségese Orbán Viktornak – fejtette ki Deák Dániel.

Donald Trump amerikai elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

A politikai elemző hozzátette:

Az év elején Orbán Viktor még szinte egyedül volt az EU-csúcson az álláspontjával, most azonban már Csehországnak is patrióta miniszterelnöke van. Januárban még Magyar Péter tematizált, mára azonban a Fidesz van kezdeményező szerepben, a Tisza Párt csak reagál

– sorolta a példákat évzáró videóelemzésében Deák Dániel arra, hogy mind külpolitikai, mind belpolitikai dimenzióban jelentősen javult a Fidesz helyzete 2025 során.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: