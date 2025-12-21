Hírlevél
orbán viktor

Orbán Viktor: Megváltoztatjuk a magyarok sorsát, én erre vállalkoztam!

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Összeállítani és vezetni egy kormányt, amelyik jól kormányoz, azt más is meg tudja csinálni. Amire én vállalkoztam titokban, az más – mondta el a miniszterelnök rövid videó-bejegyzésében. Orbán Viktor egészen más sorsot szán a magyaroknak, mint azt az első világháborút követően mások szántak nekünk.
orbán viktorháborúellenes gyűlésmagyarsors

Én nem arra vállalkoztam, hogy összeállítok és vezetek egy kormányt, amelyik majd jól kormányoz. Azt más is meg tudja csinálni. Amire én vállalkoztam titokban, az más – mondta el Orbán Viktor videó-bejegyzésében.

Digitális Polgári Kör, digitális polgári körök, DPK, háborúellenes gyűlés, Szeged, 2025. 12. 20., Orbán Viktor, OrbánViktor
Orbán Viktor miniszterelnök a szegedi Háborúellenes Gyűlésen
Fotó: Havran Zoltán

A szombati szegedi háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor elmondta, hogy mire vállalkozott titokban:

„Én arra vállalkoztam, hogy megváltoztatjuk a magyarok sorsát, azt a sorsot, amit mások szántak nekünk az első világháború után, nekünk azt a sorsot szánták, hogy kicsik legyünk, és szegények, és

én azt akarom, hogy magyarok nagyok legyenek és gazdagok, és ezzel még nem végeztem.”

Orbán Viktor a DPK-gyűlésen: Ha nem békepárti kormánya lesz Magyarországnak 2026-ban, mindannyian rá fogunk faragni

Ha nincs Fidesz, akkor nincs egymillió munkahely, akkor nincs biztos időskor, viszont van háború és sok migráns.

Ha nincs Fidesz, nincs parti!”

jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Szegeden, a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén. A kormányfő hangsúlyozta: azért dolgozik, hogy a magyarok – az I. világháború után nekünk szánt sorssal ellentétben – nagyok legyenek és gazdagok, és ezzel a feladattal még nem végzett.

Európában az Európai Néppárt akar a leginkább háborút, három német vezetésével. A Tisza Párt ennek a pártcsaládnak, az EPP-nek a tagja, ennél fogva mindenben követi a brüsszeli parancsokat.

Ha nem békepárti kormánya lesz Magyarországnak 2026-ban, akkor 2030-ra mindannyian rá fogunk faragni. És ezt most kell eldönteni”

– hangsúlyozta a kormányfő.

