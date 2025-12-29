Orbán Viktor: Mi, magyarok a kezdetektől békére törekszünk

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott bejegyzésben mondott köszönetet mindenkinek, akik részt vettek a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésein. Mint ismert, nemrég öt városba látogatott el a DPK országjárása, a rendezvények pedig hatalmas sikert arattak.
„Mi, magyarok a kezdetektől békére törekszünk, a békét támogatjuk” – fogalmazott Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken.
Mint ismert, nemrég öt városba látogatott el a Digitális Polgári Körök országjárása. A DPK háborúellenes gyűlései a következő helyszíneken zajlottak:
- november 15-én Győrben,
- november 29-én Nyíregyházán,
- december 6-án Kecskeméten,
- december 13-án Mohácson,
- december 20-án pedig Szegeden találkoztak a résztvevők.
A DPK-országjárás mind az öt rendezvénye telt házas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel.
A Digitális Polgári Körök szeptemberi első országos találkozójának a sikere sarkallta arra az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását.
