Orbán Viktor: Mi, magyarok a kezdetektől békére törekszünk

36 perce
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott bejegyzésben mondott köszönetet mindenkinek, akik részt vettek a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésein. Mint ismert, nemrég öt városba látogatott el a DPK országjárása, a rendezvények pedig hatalmas sikert arattak.
„Mi, magyarok a kezdetektől békére törekszünk, a békét támogatjuk” – fogalmazott Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken.

Orbán Viktor a DPK országjárásán (Fotó: Ladóczki Balázs)
Mint ismert, nemrég öt városba látogatott el a Digitális Polgári Körök országjárása. A DPK háborúellenes gyűlései a következő helyszíneken zajlottak:

  • november 15-én Győrben,
  • november 29-én Nyíregyházán,
  • december 6-án Kecskeméten,
  • december 13-án Mohácson,
  • december 20-án pedig Szegeden találkoztak a résztvevők.

A DPK-országjárás mind az öt rendezvénye telt házas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel.

A Digitális Polgári Körök szeptemberi első országos találkozójának a sikere sarkallta arra az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását.

 

