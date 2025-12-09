Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos dolgot árult el az áprilisi választásról – videó

Ezt látnia kell!

Megnéztük az új orosz diszkontot: mutatjuk, mit és mennyiért lehet kapni

Orbán Viktor

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Brüsszelnek

22 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brüsszel a tegnapi migrációs döntésével új, abszurd és igazságtalan támadást indított Magyarország ellen – közölte a miniszterelnök Facebook-oldalán kedden. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra is, hogy mit tesz a kormány a botrányos döntéssel kapcsolatban és mit tehetnek a magyar emberek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBrüsszelMagyarországmigrációmigrációs paktum

„Az, hogy az Európai Bizottság szerint Magyarországot nem érinti a migrációs krízis, már önmagában bicskanyitogató, és a valóságtól teljes mértékben elrugaszkodott állítás. Magyarország egész Európa legstabilabb védőbástyája, ahova az idei évben is tízezrek kíséreltek meg illegálisan belépni. Mi ezt a határkerítéssel és határvadászok ezreivel megakadályoztuk, amiért a brüsszeliek napi egymillió euróra büntetnek" – írta Orbán Viktor Facebook-oldalán kedden.

OrbánViktor, Orbán Viktor
Orbán Viktor: Így maradhat migránsmentes Magyarország
Fotó: Facebbok/Orbán Viktor 

Orbán Viktor: A nemzeti kormány mellett migránsmentes marad Magyarország

A miniszterelnök a migrációval kapcsolatban közölte, hogy a déli irányt lezárták, de a migrációs paktummal nyakunkon a nyugati front. A legújabb brüsszeli döntés jövő júliustól azt írja elő Magyarország számára, hogy vagy átveszünk migránsokat más európai országokból, vagy fizetünk értük.

Orbán Viktor az európai döntéssel kapcsolatban úgy fogalmazott:

„Szeretném egyszer és mindenkorra világossá tenni, hogy ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezt a botrányos döntést nem hajtjuk végre.”

A miniszterelnök azt is hozzátette, a döntés életbe lépéséig még sok idő van hátra, addig is közelegnek a választások, a magyar emberek fontos döntést kell hozzanak: olyan kormányt akarnak, amely kiegyezne Brüsszellel, és elfogadná a migrációs paktumot, vagy

maradnak a nemzeti kormány és a migránsmentes Magyarország mellett.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!