Vajon mit olvas Orbán Viktor? Mindenki ezt akarja tudni!

A miniszterelnököt a Karmelitában található dolgozószobájában arról kérdezték, hogy az ott látható két nagy kupac könyvvel hogyan áll éppen.
Orbán Viktort a Karmelitában található dolgozószobájában arról kérdezték, hogy ott van még egy nagyon nagy kupac könyv, illetve kettő, azok olvasásra várnak, vagy már elolvasottak? A miniszterelnök ezt válaszolta:
Egy részét már elolvastam, egy részét nem is fogom, csak átlapoztam, és van közte 4-5 olyan kötet is, amit ha a Jóisten engedi, akkor a karácsonyi szünetben elolvashatok majd.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!