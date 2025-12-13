Itt a negyedik DPK-gyűlés, Orbán Viktor egy meglepetésvendéggel beszélget Mohácson – élő közvetítés

A Magyar Nemzet a rendezvényről szóló beharangozójában arról írt, hogy „egy igazán különleges szereplő” fogja kérdezni a kormányfőt a mohácsi DPK-gyűlésen. A beszélgetés fókuszában várhatóan az országot leginkább érintő kül- és belpolitikai események, fognak állni. Az interjú végén pedig a megjelentek a korábban megszokott rend szerint, szabadon kérdezhetnek a miniszterelnöktől. Ebben a cikkünkben összefoglaltuk, hogy az eddig alkalmakon miről beszélt a kormányfő.

A rendezvény házigazdái ezúttal is Szabó Zsófi és Rákay Philip. Rajtuk kívül művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek az eseményen. Orbán Viktor előtt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szólalt fel, amiről szintén beszámoltunk az Origón.

Vesztesből nyertes

Rákay Philip és Szabó Zsófi elárulta, hogy Andor Éva, a TV2 műsorvezetője fogja kérdezni a miniszterelnököt, aki vastaps kíséretében lépett a színpadra. Orbán Viktort hangos "Viktor, Viktor"-skandálással fogadta a közönség. Mindig ez van, nem - kérdezte tőle Andor Éva. Nem, nem, Északról Délre mindig jobb - válaszolt Orbán Viktor, aki elárulta, hogy nem szokták inzultálni, nem szoktak beszólni neki az utcán, de olyan van, hogy "nem köszönnek." Szerinte a magyarok civilizáltsági foka sokkal magasabb, mint máshol Európában.

Azokat az álmokat próbálom valóra váltani, amit a magyarok magukkal visznek lassan száz éve

- jelentette ki még az előző kérdés kapcsán.

A XX. század el lett rontva, és a pólusaink alatt ott van. Én arra szerződtem, hogy a vezetésem alatt vesztesekből nyertesek leszünk - tette hozzá a kormányfő, aki ha találkozik az emberekkel, akkor azt látja, hogy ők is ezt gondolják.