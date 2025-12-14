Orbán Viktor: Köszönjük, Mohács – felkészül Szeged!

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésben köszönte meg a részvételt a szombati mohácsi Háborúellenes Gyűlés után, ahol erős és egységes üzenet fogalmazódott meg a béke mellett.

Orbán Viktor emlékezetes pillanatokat osztott meg a mohácsi Háborúellenes Gyűlésről (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Megint jól nézünk ki”

– írta a miniszterelnök, a bejegyzéshez csatolt galéria pedig látványosan dokumentálta a rendezvény hangulatát és tömegét. Hasonlóan izgalmas találkozó várható december 20-án, Szegeden, a Lázárinfóval összekötött Háborúellenes Gyűlésen.