Orbán Viktor: Ilyen volt Mohács, következik Szeged! – videó

A miniszterelnök a mohácsi Háborúellenes Gyűlés után közösségi oldalán összegezte az esemény legfontosabb pillanatait. Orbán Viktor szerint a tömeg jelenléte és hangulata világos választ adott arra, mit akar Magyarország.
Orbán Viktor bejegyzésében úgy fogalmazott:
Ilyen volt Mohács.”
A rövid, de tartalmas videó nemcsak a DPK-rendezvény legemelkedettebb vagy legkedvesebb pillanatait mutatta meg, hanem azt is, hogy a háború kérdésében létezik egy határozott, békepárti nemzeti álláspont, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Felkészül Szeged – folytatódik a békepárti sorozat
Orbán Viktor egyértelművé tette: a mohácsi Háborúellenes Gyűlés nem lezárás, hanem állomás volt.
Felkészül: Szeged! Szombaton ott találkozunk!”
– írta, jelezvén, hogy a béke melletti kiállás országos lendületet kap, és újabb helyszínen folytatódik. A kormányfő üzenete világos: Magyarország nemet mond a háborúra, és ezt nemcsak szavakban, hanem tömegek jelenlétével is megerősíti.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!