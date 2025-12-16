Orbán Viktor: Ilyen volt Mohács, következik Szeged! – videó

Hírlevél
A miniszterelnök a mohácsi Háborúellenes Gyűlés után közösségi oldalán összegezte az esemény legfontosabb pillanatait. Orbán Viktor szerint a tömeg jelenléte és hangulata világos választ adott arra, mit akar Magyarország.
Orbán ViktorHáborúellenes GyűlésMohácsvideóSzeged

Orbán Viktor bejegyzésében úgy fogalmazott: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor sikere töretlen: Mohács után beveszi Szegedet is (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Ilyen volt Mohács.” 

A rövid, de tartalmas videó nemcsak a DPK-rendezvény legemelkedettebb vagy legkedvesebb pillanatait mutatta meg, hanem azt is, hogy a háború kérdésében létezik egy határozott, békepárti nemzeti álláspont, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Minden eddiginél nagyobb Háborúellenes Gyűlés várható Szegeden

Felkészül Szeged – folytatódik a békepárti sorozat

Orbán Viktor egyértelművé tette: a mohácsi Háborúellenes Gyűlés nem lezárás, hanem állomás volt. 

Felkészül: Szeged! Szombaton ott találkozunk!”

– írta, jelezvén, hogy a béke melletti kiállás országos lendületet kap, és újabb helyszínen folytatódik. A kormányfő üzenete világos: Magyarország nemet mond a háborúra, és ezt nemcsak szavakban, hanem tömegek jelenlétével is megerősíti.

