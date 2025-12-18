Orbán Viktor: Most kezdődik a tánc

Ez a legfontosabb napirendi pont. Most este 6 óra van. Miért 6-kor kezdjük ezt tárgyalni? – tette fel a kérdést Facebook-videójában Orbán Viktor.

A kormányfő korábban arról beszélt, Brüsszelben létezik egy kifárasztásos taktika. Többször fordult elő velük, hogy amikor nem tudtak valamiben megegyezni, még hajnali fél 5-kor is tárgyaltak.

Joggal teszik föl a kérdést, hogy ugyan Európa jövőjét eldöntő kérdések megtárgyalását miért este hatkor kezdjük, ugye

– fogalmazott a DPK győri rendezvényén. A kormányfő Facebook-videója fölött megjegyezte: most kezdődik a tánc.