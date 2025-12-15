Orbán Viktor nagy veszélyre figyelmeztet

Az utolsó lehetőség. Ha hibázol, nem tudod kijavítani. Ha békét akarsz, ne hibázz! – írta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
A 2026-os választás lesz a háború előtti utolsó választás Magyarországon. Vagyis most tudunk utoljára dönteni háború és béke kérdésében! – mondta Orbán Viktor miniszterelnök.
A kormányfő hozzátette:
Ha békepárti kormányt választunk, béke lesz. Ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz.
