Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj! Az ukránok példátlan támadást intéztek Oroszország ellen

béke

Orbán Viktor nagy veszélyre figyelmeztet

21 perce
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az utolsó lehetőség. Ha hibázol, nem tudod kijavítani. Ha békét akarsz, ne hibázz! – írta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
békeTisza PártOrbán ViktorháborúOrbán-kormány

A 2026-os választás lesz a háború előtti utolsó választás Magyarországon. Vagyis most tudunk utoljára dönteni háború és béke kérdésében! – mondta Orbán Viktor miniszterelnök.

ORBÁN VIKTOR (FORRÁS: FACEBOOK)
ORBÁN VIKTOR

A kormányfő hozzátette:

Ha békepárti kormányt választunk, béke lesz. Ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz.

Háborúra készülnek – Orbán Viktor drámai dolgokról beszélt
A tiszás szakértők a magyarokat disznókhoz hasonlítják és a halálukra spekulálnak

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!