Orbán Viktor: Nem engedhetjük meg magunknak a butaság luxusát!

A nagy országoknak nem kell nagyon okosnak lenniük, nekünk viszont muszáj! – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök Háborúellenes gyűlésén, Kecskeméten.
Orbán Viktor a Csiszár Jenővel folytatott beszélgetésében egy egyszerű, de igaz gondolatot fogalmazott meg.

Orbán Viktor beszéde alatt telt ház Kecskeméten.
Orbán Viktor beszéde alatt telt ház Kecskeméten. Fotó: Facebook/Hollik István

A háborúból nem elég kimaradni, hanem azon is el kell gondolkodni, hogy ha kimaradtál, utána mi lesz – vezette fel gondolatait Orbán Viktor. A miniszterelnök kifejtette, hogy mindig muszáj két lépéssel előtte járnunk a többieknél.

A nagy ország erős, nagy méretű, hatalma van. Ő, ha később jön rá valamire, akkor is tudja érvényesíteni az érdekét”

 – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, ezért egy olyan méretű ország, mint amilyenek mi vagyunk, nekünk előre kell menni gondolatban, és ehhez kell igazítani a lépéseinket is. Csak ekkor tudunk nálunk jelentősebb méretű országokat megelőzni, vagy versenyképes lenni velük. Egyébként lemaradunk.

Egy olyan méretű ország, mint a mienk, nem engedheti meg magának, hogy buta legyen! Ezt a politikai döntésüknél is ajánlom figyelmükbe, hogy buta embereket sosem szabad az ország élére választani, mert annak többszörösen fizetjük meg az árát!”

 – zárta gondolatait a miniszterelnök.

A találkozó élő közvetítése.

 

 

