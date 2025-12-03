Orbán Viktor: Nem háborúzunk, ez a mi fővárosunk

Orbán Viktor Baranyi Krisztinával, Ferencváros polgármesterével folytatott beszélgetést tett közzé Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely újra harcba száll Orbán Viktor ellen Fotó: MTI/ Illyés Tibor

A két politikus Karácsony Gergely főpolgármester zsarolási kampánya kapcsán beszélt.

A már korábban is nagypolitikai babérokra vágyó főpolgármester ismét igyekszik magára irányítani a figyelmet. Úgy követeli a kormánytól a törvények betartását, hogy azokat ő nem tartja be.

Baranyi Krisztina kérte a miniszterelnököt, hogy üljenek le Karácsony Gergellyel, és tárgyaljanak a főváros sorsáról. Majd utalt rá, hogy szerinte Orbán Viktor azért folytat háború Budapesttel, mert „vissza akarja szerezni”.

Orbán Viktor azonban kifejtette, hogy Budapest a nemzet fővárosa, és mint ilyen, mindenkié! Tehát nem kell senkitől sem visszaszerezni.

Nincs háború, békesség van”

– tette hozzá.

Majd Baranyi Krisztina kérdésére megerősítette a már korábban ismertetett álláspontot, hogy a fővárosi vezetés nem tudja kifizetni a Budapestért dolgozó 27 ezer ember fizetését, akkor a kormány ezt megteszi.