Orbán Viktor: Nem háborúzunk, ez a mi fővárosunk

Orbán Viktor Baranyi Krisztinával, Ferencváros polgármesterével folytatott beszélgetést tett közzé Facebook-oldalán.
A két politikus Karácsony Gergely főpolgármester zsarolási kampánya kapcsán beszélt.
A már korábban is nagypolitikai babérokra vágyó főpolgármester ismét igyekszik magára irányítani a figyelmet. Úgy követeli a kormánytól a törvények betartását, hogy azokat ő nem tartja be.
Baranyi Krisztina kérte a miniszterelnököt, hogy üljenek le Karácsony Gergellyel, és tárgyaljanak a főváros sorsáról. Majd utalt rá, hogy szerinte Orbán Viktor azért folytat háború Budapesttel, mert „vissza akarja szerezni”.
Orbán Viktor azonban kifejtette, hogy Budapest a nemzet fővárosa, és mint ilyen, mindenkié! Tehát nem kell senkitől sem visszaszerezni.
Nincs háború, békesség van”
– tette hozzá.
Majd Baranyi Krisztina kérdésére megerősítette a már korábban ismertetett álláspontot, hogy a fővárosi vezetés nem tudja kifizetni a Budapestért dolgozó 27 ezer ember fizetését, akkor a kormány ezt megteszi.