Orbán Viktor: 1,6 millió hangot viszek Brüsszelbe

Több mint 1,6 millió ember vett részt a „Tiltakozzunk az adóemelések ellen” című nemzeti konzultációban. Orbán Viktor ezt az egyértelmű felhatalmazást viszi magával Brüsszelbe, hogy ott is világos legyen: a magyarok nem kérnek az újabb terhekből.

Lezárult a nemzeti konzultáció, amelyben 1,6 millióan küldték vissza a kérdőíveket, egyértelmű választ adva a háborús adóemelési tervekre. Orbán Viktor közösségi oldalán hangsúlyozta: Orbán Viktor szerint 1,6 millió ember hangját Brüsszel nem hagyhatja figyelmen kívül (Forrás: Facebook/Barcza Attila) Ezt viszem magammal jövő héten Brüsszelbe, ahol hangot adok a csendes többség véleményének.” A miniszterelnök szerint ekkora részvétel mellett nem lehet félrenézni vagy elhallgatni a magyar álláspontot.

Brüsszelben is hallani fogják A kormányfő világossá tette, hogy a magyarok döntése iránytűként szolgál a következő brüsszeli tárgyalásokon. A bejegyzés végén ironikusan megjegyezte: reméli, hogy a honvédség nem számol fel külön díjat a túlsúlyért – jelezve, hogy elszántan, de józan humorral áll a viták elé.

