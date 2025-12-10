Orbán Viktor: Itt a különbség a nemzeti kormány és a balosok között

Hírlevél
Látványos videóban mutatta be Orbán Viktor, mi a különbség a baloldali és a nemzeti kormányzás között.
„Mindenképpen kell egy megegyezés az Európai Unióval. Tehát az egy dolog, hogy a magyar történelem során Magyarország sokszor védte a keresztény zsidó Európát és a határokat, de most már a XXI. században más időket élünk mi egy közösségnek, egy klubnak vagyunk a tagjai” – mondta el a miniszterelnök által közzétett videóban Magyar Péter.

Elszólták magukat: a Tisza Párt valóban beengedné a migránsokat
Fotó: AP Photo/Darko Bandic

A migránsokat nem szabad beengedni

Ezzel szemben a videó második felében egy részletet láthatunk a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűléséről, amelyen Orbán Viktor arról beszélt,

a magyar politikában egy választó vonal, mert vannak az ellenzéki pártok, akik Brüsszelben a migrációs paktumot támogatják, sőt annak a végrehajtását sürgetik.

 

