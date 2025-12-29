Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor – mutatjuk!

Ezt látnia kell!

Őrült elmélet látott napvilágot a 3I/ATLAS-ról

Orbán Viktor

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor – mutatjuk!

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor bejelentette, évnyitó sajtótájékoztatót tart január 5-én, 11 órakor. A kormányfő hangsúlyozta: „Kérdés nem marad válasz nélkül.”
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor2026sajtótájékoztató

Évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót hirdetett közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök elárulta a pontos dátumot is, az eseményt jövő hét hétfőn tartják, 2026. január 5-én, 11 órakor. A kormányfő hangsúlyozta: „Kérdés nem marad válasz nélkül.” Az eseményről az Origo szöveges élő, percől perce tudósításban fog beszámolni.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!