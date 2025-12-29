Fontos bejelentést tett Orbán Viktor – mutatjuk!

Évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót hirdetett közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök elárulta a pontos dátumot is, az eseményt jövő hét hétfőn tartják, 2026. január 5-én, 11 órakor. A kormányfő hangsúlyozta: „Kérdés nem marad válasz nélkül.” Az eseményről az Origo szöveges élő, percől perce tudósításban fog beszámolni.