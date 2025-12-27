Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kijevi korrupciós bomba robbant: házkutatás Zelenszkij embereinél

Durva

Putyin elszólta magát? A 3I/ATLAS lehet Oroszország szuperfegyvere

orbán viktor

Már másfél millióan Orbán Viktor nyomában

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor számára a Facebook az, ami Donald Trumpnak a Twitter. Ezen a csatornán keresztül kommunikál közvetlenül az emberekhez, bizonyos tartalmakat csak itt oszt meg. A miniszterelnök 2010-ben létrehozott Facebook-oldalának követői száma idén átlépte a másfél milliót.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktormessengerfacebooktiktokmédia

Orbán Viktor már jó ideje jelen van a közösségi médiában, és megértve az idők szavát, egyre aktívabb.

Orbán Viktor rendkívül aktív a közösségi médiában.
Orbán Viktor rendkívül aktív a közösségi médiában Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnöknek láthatóan a Facebook az elsődleges közege, de jelen van a többi felületen is. Tiktok-csatornáját például már több mint 300 ezren követik.

Orbán Viktor december elején elindította Messenger-csatornáját is, ahol a követők száma pár hét alatt meghaladta a 100 ezret.

Orbán Viktor új felületen jelentkezik, elstartot a kormányfő hírcsatornája

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!