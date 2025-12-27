Már másfél millióan Orbán Viktor nyomában

Orbán Viktor számára a Facebook az, ami Donald Trumpnak a Twitter. Ezen a csatornán keresztül kommunikál közvetlenül az emberekhez, bizonyos tartalmakat csak itt oszt meg. A miniszterelnök 2010-ben létrehozott Facebook-oldalának követői száma idén átlépte a másfél milliót.
Orbán Viktor már jó ideje jelen van a közösségi médiában, és megértve az idők szavát, egyre aktívabb.
A miniszterelnöknek láthatóan a Facebook az elsődleges közege, de jelen van a többi felületen is. Tiktok-csatornáját például már több mint 300 ezren követik.
Orbán Viktor december elején elindította Messenger-csatornáját is, ahol a követők száma pár hét alatt meghaladta a 100 ezret.
