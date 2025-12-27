Már másfél millióan Orbán Viktor nyomában

Orbán Viktor már jó ideje jelen van a közösségi médiában, és megértve az idők szavát, egyre aktívabb.

Orbán Viktor rendkívül aktív a közösségi médiában Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnöknek láthatóan a Facebook az elsődleges közege, de jelen van a többi felületen is. Tiktok-csatornáját például már több mint 300 ezren követik.

Orbán Viktor december elején elindította Messenger-csatornáját is, ahol a követők száma pár hét alatt meghaladta a 100 ezret.