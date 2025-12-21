Hírlevél
orbán viktor

Orbán Viktor: Óriási pénzek mentek Ukrajnába, a semmibe

Ennyi pénzből egy Ukrajna méretű országot fel lehetett volna építeni, vagy korszerűsíteni – mondta el a miniszterelnök Szegeden, a háborúellenes gyűlésen szombaton. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy mire lehetett volna még költeni a hatalmas összeget.
orbán viktorukrajnaDPKHáborúellenes Gyűlésháborúellenes gyűléspénz

Nekünk egy stabil Ukrajna az érdekünk. Meg is adunk minden segítséget, de pénzt és embert nem vagyunk hajlandóak egy értelmetlen háborúba küldeni – írta Orbán Viktor Facebook videó-bejegyzéséhez vasárnap.

Digitális Polgári Kör, digitális polgári körök, DPK, háborúellenes gyűlés, Szeged, 2025. 12. 20., Orbán Viktor, OrbánViktor
Orbán Viktor miniszterelnök a szegedi Háborúellenes Gyűlésen
Fotó: Havran Zoltán

A miniszterelnök szombaton Szegeden, a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén a Lázárinfón kapott kérdésekre adott válaszában kitért az ukrán helyzetre részletesen is.

Orbán Viktor elmondta, nekünk egy stabil Ukrajna kell, adunk segítséget, fáj, hogy egy részét ellopják. A háború nem megerősíti Ukrajnát, hanem lerombolja – hívta fel a figyelmet, majd rámutatott:

Ukrajnát csak a béke tudja megerősíteni, aki Ukrajna mellett áll, annak a békét kell akarnia.”

Orbán Viktor: Ukrajna nem erősebbé tesz bennünket, hanem gyengébbé

A miniszterelnök arra is kitért, hogy ma Ukrajna nem hozzáad Európa erejéhez, hanem elvesz belőle.

Ukrajna nem erősebbé tesz bennünket, hanem gyengébbé”

– mondta, hozzátéve, elment a semmibe 180 milliárd euró és most döntöttek 90 másik milliárdnyi euróról. Ennyi pénzből egy Ukrajna méretű országot fel lehetett volna építeni, vagy korszerűsíteni – közölte Orbán Viktor, azt is megjegyezve:

„Vagy ezt a pénzt elvittük volna Észak-Afrikába, ahol olyan fejlesztéseket csináltunk volna, hogy a migránsok ne jöjjenek abból az irányból Európába.

Óriási pénz, óriási lehetőség és elment a semmibe”

– hívta fel a figyelmet.

 

