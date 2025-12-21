Orbán Viktor: Óriási pénzek mentek Ukrajnába, a semmibe

Nekünk egy stabil Ukrajna az érdekünk. Meg is adunk minden segítséget, de pénzt és embert nem vagyunk hajlandóak egy értelmetlen háborúba küldeni – írta Orbán Viktor Facebook videó-bejegyzéséhez vasárnap.
A miniszterelnök szombaton Szegeden, a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén a Lázárinfón kapott kérdésekre adott válaszában kitért az ukrán helyzetre részletesen is.
Orbán Viktor elmondta, nekünk egy stabil Ukrajna kell, adunk segítséget, fáj, hogy egy részét ellopják. A háború nem megerősíti Ukrajnát, hanem lerombolja – hívta fel a figyelmet, majd rámutatott:
Ukrajnát csak a béke tudja megerősíteni, aki Ukrajna mellett áll, annak a békét kell akarnia.”
Orbán Viktor: Ukrajna nem erősebbé tesz bennünket, hanem gyengébbé
A miniszterelnök arra is kitért, hogy ma Ukrajna nem hozzáad Európa erejéhez, hanem elvesz belőle.
Ukrajna nem erősebbé tesz bennünket, hanem gyengébbé”
– mondta, hozzátéve, elment a semmibe 180 milliárd euró és most döntöttek 90 másik milliárdnyi euróról. Ennyi pénzből egy Ukrajna méretű országot fel lehetett volna építeni, vagy korszerűsíteni – közölte Orbán Viktor, azt is megjegyezve:
„Vagy ezt a pénzt elvittük volna Észak-Afrikába, ahol olyan fejlesztéseket csináltunk volna, hogy a migránsok ne jöjjenek abból az irányból Európába.
Óriási pénz, óriási lehetőség és elment a semmibe”
– hívta fel a figyelmet.