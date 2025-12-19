Orbán Viktor nem kis sikert ért el: nem hagyta, hogy az EU eladósítsa a gyermekeinket

„Siker – nem is kicsi! A brüsszeli hadikölcsönből kimaradunk, nem hagytuk, hogy eladósítsák a gyerekeinket sőt, még az unokáinkat is. Ismét győzött a magyar érdek!” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Mint arról az Origo is beszámolt, Orbán Viktor péntek hajnalban bejelentette, az EU-csúcson a magyar kormány nem hagyta, hogy az orosz vagyon felhasználásával Európa hadüzenetet küldjön Oroszországnak.

Orbán Viktor péntek hajnalban bejelentette, a magyar kormány nem hagyta, hogy az orosz vagyon felhasználásával Európa hadüzenetet küldjön Oroszországnak (Fotó: Fischer Zoltán / MTI)

Orbán Viktor szerint az orosz vagyon felhasználása felért volna egy hadüzenettel

Mint mondta, Magyarország, Szlovákia és Csehország úgy döntött: nem ad hadikölcsönt Ukrajnának, és ezzel egy azonnali háborús veszélyt sikerült elhárítani. A miniszterelnök kifejtette: a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna javára történő felhasználása hadüzenettel ért volna fel, és Magyarországot közvetlenül belerántotta volna a háborúba, ezért ezt sikerült megakadályozni.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, a terv jogilag védhetetlen lett volna, és Európa többet veszítene egy esetleges orosz válaszlépésen. Magyarország – Szlovákiával és Csehországgal együtt – kimaradt az Ukrajnának nyújtott közös uniós hadikölcsönből, ezzel megóvták a jövő generációkat attól, hogy egy vissza nem térülő háborús hitel terheit viseljék. Orbán Viktor reggeli sajtótájékoztatójáról szóló tudósításunkat ezen cikkünkben tudja elolvasni.