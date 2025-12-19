Orbán Viktor nem kis sikert ért el: nem hagyta, hogy az EU eladósítsa a gyermekeinket

„Siker – nem is kicsi! A brüsszeli hadikölcsönből kimaradunk, nem hagytuk, hogy eladósítsák a gyerekeinket sőt, még az unokáinkat is. Ismét győzött a magyar érdek!” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Mint arról az Origo is beszámolt, Orbán Viktor péntek hajnalban bejelentette, az EU-csúcson a magyar kormány nem hagyta, hogy az orosz vagyon felhasználásával Európa hadüzenetet küldjön Oroszországnak.
Orbán Viktor szerint az orosz vagyon felhasználása felért volna egy hadüzenettel
Mint mondta, Magyarország, Szlovákia és Csehország úgy döntött: nem ad hadikölcsönt Ukrajnának, és ezzel egy azonnali háborús veszélyt sikerült elhárítani. A miniszterelnök kifejtette: a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna javára történő felhasználása hadüzenettel ért volna fel, és Magyarországot közvetlenül belerántotta volna a háborúba, ezért ezt sikerült megakadályozni.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, a terv jogilag védhetetlen lett volna, és Európa többet veszítene egy esetleges orosz válaszlépésen. Magyarország – Szlovákiával és Csehországgal együtt – kimaradt az Ukrajnának nyújtott közös uniós hadikölcsönből, ezzel megóvták a jövő generációkat attól, hogy egy vissza nem térülő háborús hitel terheit viseljék. Orbán Viktor reggeli sajtótájékoztatójáról szóló tudósításunkat ezen cikkünkben tudja elolvasni.