Orbán Viktor elárulta, ki áll az Oroszországnak címzett hadüzenet mögött

Sötét vagy félhomályos szobákban háttéregyeztetések zajlottak, egy szinte áttekinthetetlen bonyolult szerkezetben, de jól dolgoztunk, és úgy érzem, hogy ma már a legveszélyesebb dolgot, a befagyasztott orosz vagyon Ukrajnának átadását, ezzel egy hadüzenet átnyújtását az oroszoknak, és belemasírozást egy orosz-európai háborúba, a tegnapi háttértárgyalásokkal sikerült elodáznunk – mondta el Orbán Viktor Brüsszelben az uniós csúcs szünetében.

Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcson.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda

Orbán Viktor hozzátette: még lesznek utóvédharcok, ezt a csatát úgy látszik, még egyszer meg kell vívni, de most már az erőviszonyok teljesen egyértelműek.

Orbán Viktor: Van egy tervem

Ahogyan fogalmazott:

„Van annyi európai uniós tagállam, aki ezzel nem ért egyet, hogy blokkolni tudja a németek szándékát, mert

a németek akarják ezt a hadüzenetet elküldeni az oroszoknak.”

A miniszterelnök hozzátette azt is, hogy ha ez a kérdés eldől, akkor viszont megnyílik egy újabb dosszié, ami veszélyes lehet Magyarország számára, de akkor kell majd megvédeni a magyar érdekeket.

Van egy tervem, majd meglátom, sikerül-e”

– tette hozzá távozóban a miniszterelnök.