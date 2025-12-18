Orbán Viktor elárulta, ki áll az Oroszországnak címzett hadüzenet mögött

Hírlevél
A tegnapi háttértárgyalásokkal sikerült elodáznunk egy hadüzenet átnyújtását az oroszoknak – mondta el a miniszterelnök Brüsszelben. Orbán Viktor arról is beszélt, mi jöhet ezt követően.
Sötét vagy félhomályos szobákban háttéregyeztetések zajlottak, egy szinte áttekinthetetlen bonyolult szerkezetben, de jól dolgoztunk, és úgy érzem, hogy ma már a legveszélyesebb dolgot, a befagyasztott orosz vagyon Ukrajnának átadását, ezzel egy hadüzenet átnyújtását az oroszoknak, és belemasírozást egy orosz-európai háborúba, a tegnapi háttértárgyalásokkal sikerült elodáznunk – mondta el Orbán Viktor Brüsszelben az uniós csúcs szünetében.

Orbán Viktor, OrbánViktor, Brüsszel, 2025.12.18.
Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcson.
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda

Orbán Viktor hozzátette: még lesznek utóvédharcok, ezt a csatát úgy látszik, még egyszer meg kell vívni, de most már az erőviszonyok teljesen egyértelműek.

Orbán Viktor: Van egy tervem

Ahogyan fogalmazott:

„Van annyi európai uniós tagállam, aki ezzel nem ért egyet, hogy blokkolni tudja a németek szándékát, mert

a németek akarják ezt a hadüzenetet elküldeni az oroszoknak.”

A miniszterelnök hozzátette azt is, hogy ha ez a kérdés eldől, akkor viszont megnyílik egy újabb dosszié, ami veszélyes lehet Magyarország számára, de akkor kell majd megvédeni a magyar érdekeket.

Van egy tervem, majd meglátom, sikerül-e”

– tette hozzá távozóban a miniszterelnök.

 

