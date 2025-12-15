Orbán Viktor interjút ad a Patriótának, kövesse nálunk élőben!

Nagyon sok pénz van az asztalon, 230 milliárd euró. Ennyi a befagyasztott orosz vagyon, aminek az elkobzását és az ukránoknak való átadását tűzték ki célul az európai vezetők. A mi felfogásunk szerint felér egy hadüzenettel, és nagyon súlyos bajba rántja bele az Európai Uniót – fogalmazott Orbán Viktor a Patrióta műsorában.

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A kormányfő szerint ezt meg kellene akadályozni, de kevés esélyt lát rá, mert kevesen vagyunk. Úgy látja, hogy ha vezetők átlépik a Rubicont, akkor ki kell maradni ebből, de nem lesz egyszerű. A kormányfő tájékoztatása szerint az uniós bürokraták egy jogi cselt hoztak létre, így már elég a kétharmados többség az egyhangúság helyett. Így Magyarország nem tudja ezt megakadályozni. Leginkább az orosz válaszcsapásokból ki kell maradni szerinte.