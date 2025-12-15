Orbán Viktor interjút ad a Patriótának, kövesse nálunk élőben!

Hírlevél
„Brüsszel előtt Patrióta-interjú” – jelentette be Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök közlése szerint a beszélgetés ma 16.30-kor lesz látható a Patrióta Youtube-csatornán. A kormányfő a héten az uniós csúcstalálkozón vesz részt Brüsszelben, és előzetesen kemény politikai összecsapásra számít. Az Origo folyamatosan frissülő cikkben számol be az interjúról.
Nagyon sok pénz van az asztalon, 230 milliárd euró. Ennyi a befagyasztott orosz vagyon, aminek az elkobzását és az ukránoknak való átadását tűzték ki célul az európai vezetők. A mi felfogásunk szerint felér egy hadüzenettel, és nagyon súlyos bajba rántja bele az Európai Uniót – fogalmazott Orbán Viktor a Patrióta műsorában.

A kormányfő szerint ezt meg kellene akadályozni, de kevés esélyt lát rá, mert kevesen vagyunk. Úgy látja, hogy ha vezetők átlépik a Rubicont, akkor ki kell maradni ebből, de nem lesz egyszerű. A kormányfő tájékoztatása szerint az uniós bürokraták egy jogi cselt hoztak létre, így már elég a kétharmados többség az egyhangúság helyett. Így Magyarország nem tudja ezt megakadályozni. Leginkább az orosz válaszcsapásokból ki kell maradni szerinte.

 

