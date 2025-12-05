Itt vannak a legfontosabb részletek Orbán Viktor rendhagyó interjújából

Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta, veszélyes időszak jön Európában. A kormányfő szerint a következő napokban derül ki, hogy a háború közelebb kerül-e a kontinenshez, vagy sikerül letekerni a feszültséget. A rádióinterjúban úgy fogalmazott: „Akinek ereje van, az cselekszik, akinek nincs, az beszél.”

Orbán Viktor Fotó: Csudai Sándor

Orbán Viktor szerint az ukrajnai háború nemcsak külpolitikai kérdés, hanem „vastagon belgazdaság”, mert Magyarország energiaellátása szorosan függ a stabilitástól. Úgy fogalmazott: „ha nem jön Oroszországból gáz és olaj, annak nagyon súlyos következményei lesznek”. Szerinte ezért kulcskérdés, hogy a front helyzete javul vagy romlik, mert mindkét irány közvetlenül érinti az árakat és az ellátásbiztonságot.

„Akinek ereje van, az cselekszik”

A miniszterelnök azt mondta, hogy a nemzetközi diplomáciai térben most „akinek ereje van, az cselekszik, akinek nincs, az beszél”. Állítása szerint az amerikaiak és az oroszok közvetlenül egyeztetnek a háború jövőjéről, „Európa pedig ott sincs a tárgyalóasztalnál”. Hozzátette:

ez a helyzet hosszú távon veszélyt jelent a kontinens számára, mert így mások döntenek európai biztonsági kérdésekről.

Orbán Viktor az Európai Unióról elmondta, „minden akadály nélkül tovább finanszírozzák a háborút”. Úgy fogalmazott: „minél több pénzt küld Brüsszel, annál tovább tart a harc, és annál közelebb jön a fenyegetés”. A magyar álláspont szerinte egyértelmű:

Magyarország nem akar belesodródni a konfliktusba, és a kormány célja a „deeszkaláció”.

A következő napok jelentőségéről is beszélt

A miniszterelnök szerint az elkövetkező napok kulcsfontosságúak lesznek. „Most dől el, hogy letekerik a lángot vagy feljebb csavarják” – mondta. Szerinte ha nem sikerül áttörést elérni, a háború könnyen elérheti azt a szintet, amely már közvetlen európai fenyegetést jelent.