Orbán Viktor eredményes megbeszélést folytatott a román miniszterelnökkel

Nagyon eredményes megbeszélést folytattam ma Budapesten Bolojan (Ilie Bolojan – szerk.) miniszterelnökkel. Több téma mellett arról is egyeztettünk, hogyan erősíthetjük országaink együttműködését az energiaszektor területén. Köszönöm a látogatását, Miniszterelnök úr! – írja X-bejegyzésében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Had a very productive meeting today with Prime Minister @Bolojan in Budapest today. Among other topics, we discussed ways to strengthen the cooperation between our countries in the field of energy. Thank you for your visit, Prime Minister! pic.twitter.com/8hgR3Gc7qV — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 3, 2025