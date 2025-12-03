Orbán Viktor eredményes megbeszélést folytatott a román miniszterelnökkel

Energiaügyi együttműködésről és kétoldalú kapcsolatokról tárgyalt Orbán Viktor Ilie Bolojan román miniszterelnökkel Budapesten. Orbán Viktor tájékoztatott: a megbeszélés eredményes volt.
Nagyon eredményes megbeszélést folytattam ma Budapesten Bolojan (Ilie Bolojan – szerk.) miniszterelnökkel. Több téma mellett arról is egyeztettünk, hogyan erősíthetjük országaink együttműködését az energiaszektor területén. Köszönöm a látogatását, Miniszterelnök úr! – írja X-bejegyzésében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.
