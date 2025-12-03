Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket – Orbán Viktor reagált

Olvasta?

Fordulat a béketárgyaláson: Putyin ebből a három pontból soha nem enged

Orbán Viktor

Orbán Viktor eredményes megbeszélést folytatott a román miniszterelnökkel

23 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Energiaügyi együttműködésről és kétoldalú kapcsolatokról tárgyalt Orbán Viktor Ilie Bolojan román miniszterelnökkel Budapesten. Orbán Viktor tájékoztatott: a megbeszélés eredményes volt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBudapestminiszterelnök

Nagyon eredményes megbeszélést folytattam ma Budapesten Bolojan (Ilie Bolojan – szerk.) miniszterelnökkel. Több téma mellett arról is egyeztettünk, hogyan erősíthetjük országaink együttműködését az energiaszektor területén. Köszönöm a látogatását, Miniszterelnök úr! – írja X-bejegyzésében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!