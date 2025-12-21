Orbán Viktor szívmelengető gesztust tett – ezt önnek is látnia kell

Szívmelengető összefogásnak lehettek szemtanúi a Digitális Polgári Kör (DPK) zárt Facebook-csoportjának tagjai: Orbán Viktor ugyanis itt kért segítséget a szegedi találkozó kapcsán.

Orbán Viktor miniszterelnök a szegedi Háborúellenes Gyűlésen

Fotó: Havran Zoltán

A szegedi Háborúellenes Gyűlés után Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője és Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai kutatási igazgatója a helyszínről értékelték a nap tanulságait.

Mint kiderült, egy fehér inges, fonott kalapot viselő kisfiú aláírást kért a zászlajára a miniszterelnöktől. Orbán Viktor ennek rendje és módja szerint meg is ígérte, hogy a Lázárinfó után aláírja a zászlót, ám a nagy tömegben végül szem elől tévesztették egymást.

A fiú felkutatásához a miniszterelnök a közel 80 ezer tagot számláló Első DPK-csoportban kért segítséget.

A közös összefogás végül sikerrel járt: megtalálták az édesanyát, aki kommentben jelentkezett Orbán Viktor bejegyzése alatt. Elmondta, hogy gyermeke még mindig a szegedi háborúellenes gyűlés hatása alatt áll, és számára a legemlékezetesebb élményt Áder János volt köztársasági elnök előadása jelentette.