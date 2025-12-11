Orbán Viktor: Sok dudás lesz egy csárdában

Napvilágot látott, hogy Lázárinfó lesz Orbán Viktorral, de mit takar ez pontosan? – kérdezte a miniszterelnöktől az egyik munkatársa.

Orbán Viktor

Orbán Viktor ezt válaszolta:

Engem is érdekel, nem tudom, de elmegyek, Lázár János meghívott, van ez a Lázárinfó nevű országjárás, ami nagy siker, és a Jánosnak az volt a gondolata, hogy egyszer csináljuk ezt ketten. Mivel ő hódmezővásárhelyi, Szeged a legközelebbi igazán nagyváros, úgyis van ez a háborúellenes nagygyűlés sorozat, annak lesz szegedi állomása, így azt sütöttük ki, akkor ezt csináljuk meg Szegeden, de hogy hogyan lesz, azt most még nem tudom.

- Nem lesz itt két dudás egy csárdában?

- De. És hogy még fokozzam, Áder elnök úr is ott lesz. Az elnök az duplán számít.