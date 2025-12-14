Orbán Viktor: Nem kormányzásra, hanem sorsváltoztatásra szerződtem

Orbán Viktor a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen elmondott gondolatait Facebook-bejegyzésben is megosztotta, ahol világossá tette: politikai szerepét nem technikai feladatként értelmezi.
Én ugye sorsváltoztatásra szerződtem, nem egyszerűen jó kormányzati működtetésre”
– fogalmazott a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy a megértés és a közös gondolkodás kulcsfontosságú.
Mohácsról a közös akarat felé
Orbán Viktor szerint minél többen értik meg azt, amiről beszél, annál közelebb kerül az ország a közös akarathoz. A mohácsi rendezvényen elhangzott üzenet lényege, hogy a veszteségekből csak együtt lehet kilábalni, és csak így válhatnak győztessé a magyarok. A miniszterelnök úgy fogalmazott: a közös célok és a közös cselekvés teremti meg annak lehetőségét, hogy Magyarország jó dolgokat hozzon létre – nemcsak a jelenben, hanem hosszú távon is.