Orbán Viktor: Nem kormányzásra, hanem sorsváltoztatásra szerződtem

Mohácsról a közös akarat felé

Orbán Viktor szerint minél többen értik meg azt, amiről beszél, annál közelebb kerül az ország a közös akarathoz. A mohácsi rendezvényen elhangzott üzenet lényege, hogy a veszteségekből csak együtt lehet kilábalni, és csak így válhatnak győztessé a magyarok. A miniszterelnök úgy fogalmazott: a közös célok és a közös cselekvés teremti meg annak lehetőségét, hogy Magyarország jó dolgokat hozzon létre – nemcsak a jelenben, hanem hosszú távon is.