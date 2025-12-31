Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kivonultak a rendőrök Puzsér Róbert házibulijába

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Stabilitás és biztonság, a mi erőnk ebben rejlik!

28 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesznek és a Kereszténydemokrata Néppártnak (KDNP) egy egységes vezetése van. Ez a legnagyobb versenyelőnye ma Magyarországnak – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorFidesz-KDNPminiszterelnökMagyarországOrbán-kormány

A Fidesznek és a Kereszténydemokrata Néppártnak egy egységes vezetése van. A Fidesz-KDNP-kormány a legnagyobb versenyelőnye ma Magyarországnak – mondta Orbán Viktor a videójában

ORbán Viktor miniszterelnök évzáró interjút adott az M1 aktuális csatornának a Karmelita kolostorban 2025. december 31-én (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
Orbán Viktor évzáró interjút adott az M1 aktuális csatornának a Karmelita kolostorban 2025. december 31-én
(Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A miniszterelnök hozzátette: 

Ha megnézik, hogy Magyarország miért tud meghozni olyan döntéseket, amelyekkel megragad lehetőségeket, vagy komoly veszélyeket elhárít, akkor erre az a válasz, hogy azért, mert minden európai országhoz képest cselekvőképesebb, akcióképesebb kormánya van. Ez a lényeg!

– hangsúlyozta Orbán Viktor. 

Orbán Viktor bemutatta, hogy mik azok az értékek, amiken áll egy ország politikája

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!