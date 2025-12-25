Zsepiket előkészíteni! Orbán Viktor megható videót tett közzé!

Hírlevél
A miniszterelnök karácsony első napján közzétett videós üzenetében arról számolt be, hogy betartotta egy vácrátóti nagycsaládban élő kisfiúnak tett ígéretét. Orbán Viktor hangsúlyozta, számára nemcsak az ígéret számít, hanem az is, hogy azt tettek kövessék.
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be arról, hogy teljesítette azt a karácsonyi ígéretét, amit egy nemrég általa meglátogatott nagycsaládban élő öt éves kisfiúnak tett.

Orbán Viktor: Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó
A miniszterelnök karácsony első napján közzétett videójában számolt be arról, hogy betartotta egy vácrátóti nagycsaládban élő kisfiúnak tett ígéretét. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy számára nemcsak az ígéret számít, hanem az is, hogy azt tettek kövessék. Kép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó

Meglepetésvendégként érkezett meg még karácsony előtt egy nappal egy többgyermekes családhoz Orbán Viktor Vácrátóton ahol a família 5 éves kisfiú tagja rögtön egy párna bokszolós erőbemutatót tartott a miniszterelnöknek. 

A kormányfő a látottak alapján megígérte a kisfiúnak, hogy küld neki egy bokszkesztyűt és egy bokszzsákot karácsony alkalmából. 

Most pedig a miniszterelnök az egyik legfrissebb, karácsony első napján közzé tett közösségi médiás videós üzenete arról számol be, hogy Orbán Viktor teljesítve az ígéretét már el is küldte a kis Bennetnek Vácrátótra a bokszkesztyűt és a bokszzsákot. 

A karácsony jegyében zajló ajándékozásról beszámoló üzenetének a végén a miniszterelnök azt mondta:

Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó.

