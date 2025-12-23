Orbán Viktor fontos bejelentést tett a kormányülés előtt

Furcsa évünk volt. Trump elnök és a világ békepárti többségének minden erőfeszítése ellenére idén nem sikerült lezárni az orosz-ukrán háborút. Ennek ellenére itthon minden tervünket végrehajtottuk, amelyeket még a béke reményében tűztünk ki célul – írta Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében kedden.

Orbán Viktor: Szavak helyett tettek, erre készülünk a mai kormányülésen is

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: A sort még hosszan folytathatnám

A miniszterelnök a keddi kormányülés előtt jelezte, számos olyan döntés született az évben, amelyek már most éreztetik pozitív hatásaikat, ezeket sorolva felhívta a figyelmet arra, hogy:

elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját, amellyel már 15 ezren éltek,

bevezettük a három- és kétgyermekes édesanyák adómentességét,

bevezettük, és februárban kifizetjük a 14. havi nyugdíj első részletét,

két lépcsőben megdupláztuk a családi adókedvezményeket,

90 milliárdos adó- és bürokráciacsökkentő programot és fix 3%-os hitelprogramot indítottunk a kis- és középvállalkozásoknak,

a nemzetközi szankciós környezetben is megvédtük a rezsicsökkentést.

Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott az intézkedésekkel kapcsolatban: