Így még soha nem látta Orbán Viktort – videó

Az érkezés pillanatában egyértelmű volt: a szegedi Háborúellenes Gyűlés nem egy fáradt kampányesemény. Orbán Viktor bejegyzése szerint az emberek lelkesek, motiváltak és vidámak voltak, „a csillárról is lógtak”, amikor a miniszterelnök megérkezett.
Egyelőre próbálok magamhoz térni, várjon. Még a brüsszeli sokk hatása alatt vagyok”
– vallotta be a kormányfő.
Meglepetések a színpad mögött
A szegedi állomáson nemcsak a tömeg volt erős, hanem a szereplőgárda is. Curtis pálinkás jó reggelt kívánt, tréfásan megjegyezve, hogy majdnem annyian vannak, mint egy koncertjén. Lázár János egyenesen „igazi Lázárinfót” ígért:
Lesz egy kis meglepetés a színpadon”
– tette hozzá a miniszter. A jókedvhez személyes pillanatok is hozzátartoztak: a miniszterelnök gyimesi lányokkal fotózkodott.
Voltam Gyimesfelsőlokon. A környéken csavarogtam, és behívtak egy lagziba. Hú, az nagyon vad volt”
– idézte fel mosolyogva Orbán Viktor. A program előtt Áder Jánoshoz is bekopogott a miniszterelnök, aki beszédre készülve kapott jókívánságokat. Végül szólították is Orbán Viktort: ideje volt bevonulni az arénába – a hangulat addigra adott volt.