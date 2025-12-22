Így még soha nem látta Orbán Viktort – videó

Hírlevél
58 perce
Olvasási idő: 3 perc
Nem mindennapi felvételeket mutatott meg a kormányfő a Szegeden tartott szombati Háborúellenes Gyűlés kulisszái mögül. A csillárról is emberek lógtak, Orbán Viktor pedig a „brüsszeli sokk” után még mindig nehezen tért magához.
Orbán ViktorLázárinfóHáborúellenes GyűlésSzeged

Az érkezés pillanatában egyértelmű volt: a szegedi Háborúellenes Gyűlés nem egy fáradt kampányesemény. Orbán Viktor bejegyzése szerint az emberek lelkesek, motiváltak és vidámak voltak, „a csillárról is lógtak”, amikor a miniszterelnök megérkezett. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor vidám pillanatokat osztott meg a szegedi Háborúellenes Gyűlés kulisszái mögül. (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Egyelőre próbálok magamhoz térni, várjon. Még a brüsszeli sokk hatása alatt vagyok”

– vallotta be a kormányfő.

Megható képet posztolt a miniszterelnök

Meglepetések a színpad mögött

A szegedi állomáson nemcsak a tömeg volt erős, hanem a szereplőgárda is. Curtis pálinkás jó reggelt kívánt, tréfásan megjegyezve, hogy majdnem annyian vannak, mint egy koncertjén. Lázár János egyenesen „igazi Lázárinfót” ígért:

Lesz egy kis meglepetés a színpadon” 

– tette hozzá a miniszter. A jókedvhez személyes pillanatok is hozzátartoztak: a miniszterelnök gyimesi lányokkal fotózkodott.

Voltam Gyimesfelsőlokon. A környéken csavarogtam, és behívtak egy lagziba. Hú, az nagyon vad volt”

– idézte fel mosolyogva Orbán Viktor. A program előtt Áder Jánoshoz is bekopogott a miniszterelnök, aki beszédre készülve kapott jókívánságokat. Végül szólították is Orbán Viktort: ideje volt bevonulni az arénába – a hangulat addigra adott volt.

