Így még soha nem látta Orbán Viktort – videó

Meglepetések a színpad mögött

A szegedi állomáson nemcsak a tömeg volt erős, hanem a szereplőgárda is. Curtis pálinkás jó reggelt kívánt, tréfásan megjegyezve, hogy majdnem annyian vannak, mint egy koncertjén. Lázár János egyenesen „igazi Lázárinfót” ígért:

Lesz egy kis meglepetés a színpadon”

– tette hozzá a miniszter. A jókedvhez személyes pillanatok is hozzátartoztak: a miniszterelnök gyimesi lányokkal fotózkodott.

Voltam Gyimesfelsőlokon. A környéken csavarogtam, és behívtak egy lagziba. Hú, az nagyon vad volt”

– idézte fel mosolyogva Orbán Viktor. A program előtt Áder Jánoshoz is bekopogott a miniszterelnök, aki beszédre készülve kapott jókívánságokat. Végül szólították is Orbán Viktort: ideje volt bevonulni az arénába – a hangulat addigra adott volt.