Szoboszlai incidensétől hangos Anglia, egy bíró sem érti az ámokfutásnál történteket

orbán viktor

Ne keressen tovább! Itt van Orbán Viktor nyolc legerősebb mondata a szegedi háborúellenes gyűlésről

30 perce
Olvasási idő: 7 perc
A miniszterelnök szombaton Szegeden, a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén a Lázárinfón kapott kérdésekre adott válaszaiból gyűjtöttük csokorba a komoly és humoros, ám lényeges mondatokat. Orbán Viktor találó válaszai között böngészhet.
orbán viktor

Ha nincs Fidesz, akkor nincs egymillió munkahely, akkor nincs biztos időskor, viszont van háború és sok migráns – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Szegeden, a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén. Összeállításunkban egyfajta „best of” olvasható komoly és humoros, ám lényeges mondatokból.

Digitális Polgári Kör, digitális polgári körök, DPK, háborúellenes gyűlés, Szeged, 2025. 12. 20., Orbán Viktor, OrbánViktor
Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter a szegedi Háborúellenes Gyűlésen
Fotó: Havran Zoltán

Orbán Viktor: Azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok

A szombati szegedi háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor elmondta, hogy mire vállalkozott titokban:

„Én arra vállalkoztam, hogy megváltoztatjuk a magyarok sorsát, azt a sorsot, amit mások szántak nekünk az első világháború után, nekünk azt a sorsot szánták, hogy kicsik legyünk, és szegények, és

én azt akarom, hogy magyarok nagyok legyenek és gazdagok, és ezzel még nem végeztem.”

Orbán Viktor: Ha nincs Fidesz – nincs parti

Ha nincs Fidesz,

  • akkor nincs egymillió munkahely,
  • akkor nincs biztos időskor,
  • viszont van háború és sok migráns.

„Ha nincs Fidesz, nincs parti!” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Szegeden, a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén azzal kapcsolatban, hogy miért szavazzanak az emberek a Fideszre.

Nem a Tiszát, hanem Brüsszelt kell legyőzni a választásokon

A miniszterelnök egy kérdésre válaszolva felhívta arra a figyelmet, hogy valójában nem a Tiszát, hanem Brüsszelt kell legyőzni a választásokon.

Meg kell akadályozni, hogy Magyarországot visszatereljék a 2010 előtti útra”,

Brüsszelben arra készülnek, hogy bábjaik kerüljenek hatalomra.

Az EU-csúcs lényege és Ukrajna hatása

„Brüsszelben közvetlen háborús veszélyt hárítottunk el, a befagyasztott orosz vagyon elvételével Európa hadüzenetet küldött volna, de a postagalambot elkaptuk még időben” – foglalta össze a pénteken zárult EU-csúcs lényegét Orbán Viktor. Ukrajnát csak a béke tudja megerősíteni, aki Ukrajna mellett áll, annak a békét kell akarnia.

Ukrajna azonban nem erősíteni akar bennünket, hanem gyengébbé tesz."

Rá is faraghatnánk 2030-ra

Európában az Európai Néppárt akar a legonkább háborút, három német vezetésével. A Tisza Párt ennek a pártcsaládnak, az EPP-nek a tagja, ennél fogva mindenben követi a brüsszeli parancsokat. 

Ha nem békepárti kormánya lesz Magyarországnak 2026-ban, akkor 2030-ra mindannyian rá fogunk faragni. És ezt most kell eldönteni"

– hangsúlyozta a kormányfő.

Most azt mondom, védekezzünk, de majd a kampány végén meg is támadjuk őket

Muszáj kiállnunk egymás mellett – mutatott rá a miniszterelnök arra, hogy a digitális térben ért támadásokra válaszolni kell, állni kell a sarat, meg kell védeni magunkat és egymást, de majd eljön az idő, amikor támadásba is lendülhetünk.

Így kedvenc a bejgli

Én úgy szeretem, hogy először a diós, aztán a mákos, és megint a diós”

– válaszolta a miniszterelnök a feltett kérdésre, hogy melyik a kedvenc bejglije.

Orbán Viktor: Minden jó, ha jó a vége

Viktorkám, minden jó, ha jó a vége. Ha nem jó, akkor az még nem a vége.

– idézte anyósa mondását a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy jól halad a politikai munka Európában, azért van szükség a V3-ra, hogy érvényesíthessük a patrióták érdekeit az Európai Unióban, és valójában „három és fél” tagja van a szervezetnek, hiszen Karol Nawrocki lengyel elnök is „velünk van”.

 

