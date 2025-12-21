Ne keressen tovább! Itt van Orbán Viktor nyolc legerősebb mondata a szegedi háborúellenes gyűlésről

Ha nincs Fidesz, akkor nincs egymillió munkahely, akkor nincs biztos időskor, viszont van háború és sok migráns – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Szegeden, a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén. Összeállításunkban egyfajta „best of” olvasható komoly és humoros, ám lényeges mondatokból.
Orbán Viktor: Azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok
A szombati szegedi háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor elmondta, hogy mire vállalkozott titokban:
„Én arra vállalkoztam, hogy megváltoztatjuk a magyarok sorsát, azt a sorsot, amit mások szántak nekünk az első világháború után, nekünk azt a sorsot szánták, hogy kicsik legyünk, és szegények, és
én azt akarom, hogy magyarok nagyok legyenek és gazdagok, és ezzel még nem végeztem.”
Orbán Viktor: Ha nincs Fidesz – nincs parti
Ha nincs Fidesz,
- akkor nincs egymillió munkahely,
- akkor nincs biztos időskor,
- viszont van háború és sok migráns.
„Ha nincs Fidesz, nincs parti!” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Szegeden, a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén azzal kapcsolatban, hogy miért szavazzanak az emberek a Fideszre.
Nem a Tiszát, hanem Brüsszelt kell legyőzni a választásokon
A miniszterelnök egy kérdésre válaszolva felhívta arra a figyelmet, hogy valójában nem a Tiszát, hanem Brüsszelt kell legyőzni a választásokon.
Meg kell akadályozni, hogy Magyarországot visszatereljék a 2010 előtti útra”,
Brüsszelben arra készülnek, hogy bábjaik kerüljenek hatalomra.
Az EU-csúcs lényege és Ukrajna hatása
„Brüsszelben közvetlen háborús veszélyt hárítottunk el, a befagyasztott orosz vagyon elvételével Európa hadüzenetet küldött volna, de a postagalambot elkaptuk még időben” – foglalta össze a pénteken zárult EU-csúcs lényegét Orbán Viktor. Ukrajnát csak a béke tudja megerősíteni, aki Ukrajna mellett áll, annak a békét kell akarnia.
Ukrajna azonban nem erősíteni akar bennünket, hanem gyengébbé tesz."
Rá is faraghatnánk 2030-ra
Európában az Európai Néppárt akar a legonkább háborút, három német vezetésével. A Tisza Párt ennek a pártcsaládnak, az EPP-nek a tagja, ennél fogva mindenben követi a brüsszeli parancsokat.
Ha nem békepárti kormánya lesz Magyarországnak 2026-ban, akkor 2030-ra mindannyian rá fogunk faragni. És ezt most kell eldönteni"
– hangsúlyozta a kormányfő.
Most azt mondom, védekezzünk, de majd a kampány végén meg is támadjuk őket
Muszáj kiállnunk egymás mellett – mutatott rá a miniszterelnök arra, hogy a digitális térben ért támadásokra válaszolni kell, állni kell a sarat, meg kell védeni magunkat és egymást, de majd eljön az idő, amikor támadásba is lendülhetünk.
Így kedvenc a bejgli
Én úgy szeretem, hogy először a diós, aztán a mákos, és megint a diós”
– válaszolta a miniszterelnök a feltett kérdésre, hogy melyik a kedvenc bejglije.
Orbán Viktor: Minden jó, ha jó a vége
Viktorkám, minden jó, ha jó a vége. Ha nem jó, akkor az még nem a vége.
– idézte anyósa mondását a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy jól halad a politikai munka Európában, azért van szükség a V3-ra, hogy érvényesíthessük a patrióták érdekeit az Európai Unióban, és valójában „három és fél” tagja van a szervezetnek, hiszen Karol Nawrocki lengyel elnök is „velünk van”.