Ne keressen tovább! Itt van Orbán Viktor nyolc legerősebb mondata a szegedi háborúellenes gyűlésről

Ha nincs Fidesz, akkor nincs egymillió munkahely, akkor nincs biztos időskor, viszont van háború és sok migráns – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Szegeden, a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén. Összeállításunkban egyfajta „best of” olvasható komoly és humoros, ám lényeges mondatokból.

Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter a szegedi Háborúellenes Gyűlésen

Fotó: Havran Zoltán

Orbán Viktor: Azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok

A szombati szegedi háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor elmondta, hogy mire vállalkozott titokban:

„Én arra vállalkoztam, hogy megváltoztatjuk a magyarok sorsát, azt a sorsot, amit mások szántak nekünk az első világháború után, nekünk azt a sorsot szánták, hogy kicsik legyünk, és szegények, és

én azt akarom, hogy magyarok nagyok legyenek és gazdagok, és ezzel még nem végeztem.”

Orbán Viktor: Ha nincs Fidesz – nincs parti

Ha nincs Fidesz,

akkor nincs egymillió munkahely,

akkor nincs biztos időskor,

viszont van háború és sok migráns.

„Ha nincs Fidesz, nincs parti!” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Szegeden, a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén azzal kapcsolatban, hogy miért szavazzanak az emberek a Fideszre.

Nem a Tiszát, hanem Brüsszelt kell legyőzni a választásokon

A miniszterelnök egy kérdésre válaszolva felhívta arra a figyelmet, hogy valójában nem a Tiszát, hanem Brüsszelt kell legyőzni a választásokon.

Meg kell akadályozni, hogy Magyarországot visszatereljék a 2010 előtti útra”,

Brüsszelben arra készülnek, hogy bábjaik kerüljenek hatalomra.

Az EU-csúcs lényege és Ukrajna hatása

„Brüsszelben közvetlen háborús veszélyt hárítottunk el, a befagyasztott orosz vagyon elvételével Európa hadüzenetet küldött volna, de a postagalambot elkaptuk még időben” – foglalta össze a pénteken zárult EU-csúcs lényegét Orbán Viktor. Ukrajnát csak a béke tudja megerősíteni, aki Ukrajna mellett áll, annak a békét kell akarnia.

Ukrajna azonban nem erősíteni akar bennünket, hanem gyengébbé tesz."

Rá is faraghatnánk 2030-ra

Európában az Európai Néppárt akar a legonkább háborút, három német vezetésével. A Tisza Párt ennek a pártcsaládnak, az EPP-nek a tagja, ennél fogva mindenben követi a brüsszeli parancsokat.

Ha nem békepárti kormánya lesz Magyarországnak 2026-ban, akkor 2030-ra mindannyian rá fogunk faragni. És ezt most kell eldönteni"

– hangsúlyozta a kormányfő.