Elkezdődött Brüsszel ostroma – drámai bejelentést tett Orbán Viktor

A következő napok meghatározhatják Európa jövőjét: miközben Trump békét sürget, Brüsszel a háború folytatására készül, és a befagyasztott orosz vagyon háborús finanszírozására törekedik – írta a Harcosok Klubja körüzenetében a miniszterelnök. Orbán Viktor figyelmeztetett: ha ez sikerül, az a háború veszélyes eszkalációjához és Magyarország energiaellátásának összeomlásához vezethet. A kormányfő a Tisza Párt brutális adócsomagjára is felhívta a figyelmet.
Orbán ViktorbrüsszelitákHarcosok Klubjaháborúbéke

Orbán Viktor több dologra is felhívta követői figyelmét a Harcosok Klubja körüzenetében.

Orbán Viktor
Orbán Viktor. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Döntő napok következnek. Trump békét akar, Brüsszel a háború folytatását. Ehhez pénz kell. A Belgiumban befagyasztott orosz vagyont akarják beletolni a háborúba. Ha sikerül, a háború eszkalációjára, kiszélesedésére kell felkészülnünk. Mindez óriási kockázattal jár, az oroszok nem fogják elveszíteni a háborút, a pénzt vissza fogják követelni. Ezt a belga miniszterelnök is tudja. Brüsszel el akarja Magyarországot zárni az orosz olajtól és földgáztól. Teljesen törvénytelenül, jogellenesen. Orosz olaj és földgáz nélkül az üzemanyag és a rezsi ára is elszáll, a rezsicsökkentésnek annyi. Amerikában kiharcoltuk a szankciómentességet, Moszkvában a naftát. A brüsszeli csata következik”

 – írta Orbán Viktor pénteki körüzenetében, felidézve  a Kossuth rádióban adott interjúja során elhangzottakat.

A miniszterelnök leszögezte: 

a Tisza adócsomagja brutális. Ez a balos gondolkodás. Elvennék a pénzt az emberektől, mert szerintük jobb helyen van a politikusoknál, ők tudják, mire kell költeni. Például Ukrajnára. A mi felfogásunk szerint a pénzt oda kell adni a családoknak, és békén kell őket hagyni. Két különböző világnézet.  Ma Fidesz országos választmány. Megyünk a választás felé. Egyre jobban nézünk ki.  Aztán jön Gál Kinga alelnökünk, veterán EP-képviselő. Brüsszel fuldoklik a korrupcióban, pont úgy, mint Ukrajna. Háborúpártiak és korruptak. A jövő a patriótáké.”

„Délután vállalkozók napja. A Tisza megduplázná a társasági adót, megszüntetné a kkv-k kedvezményes adózási formáit, és már a középkategóriás autókra is 32 százalékos áfát vezetne be. Jó, ha mindenki tudja, hogy mi a tét. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!”– zárta üzenetét a kormányfő.

A Magyar Nemzet cikkét ide kattintva olvashatja.

 

