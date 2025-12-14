Orbán Viktor szerint ez hivatalosan is háborút jelentene

Egy elhibázott, rendkívül veszélyes brüsszeli tervvel kell megküzdenie Orbán Viktornak a jövő heti EU-csúcson, ahol éles viták várhatóak Ukrajna ügyében – írta posztjában Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője.

Orbán Viktor: Az orosz nemzeti vagyontartalék felhasználása a hadban lévő másik fél megsegítésére maga a hadüzenet

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Az orosz nemzeti vagyontartalék felhasználása a hadban lévő másik fél megsegítésére maga a hadüzenet ugyanis a miniszterelnök szerint. Azért érdekes ez, mert a definíció szerint a háborút hadüzenet előzi meg. Ennek közzétételével, végrehajtásával hivatalosan is háborúról beszélhetünk, világméretű fegyveres konfliktusról pedig akkor, ha abban három vagy annál több kontinens részt vesz. Nem véletlen vagy túlzás tehát az eszkalációtól való félelem sem.

A miniszterelnök szerint ez nem pusztán gazdasági döntés, hanem belépés a háborúba – hadüzenettel, ami jelen esetben maga a vagyon elkobzása.