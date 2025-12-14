Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lövöldözés Bondi Beachen: sok halott, rendőrök is megsérültek

Olvasta már?

Terrortámadást terveztek migránsok egy bajor karácsonyi vásár ellen

orbán viktor

Orbán Viktor szerint ez hivatalosan is háborút jelentene

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna támogatására sokkal súlyosabb lépés, mint aminek elsőre látszik. Orbán Viktor miniszterelnök szerint ez nem egyszerű gazdasági ügy, hanem a háborúba való közvetlen belépés mozdulata.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorukrajnaszentkirályi alexandraháború

Egy elhibázott, rendkívül veszélyes brüsszeli tervvel kell megküzdenie Orbán Viktornak a jövő heti EU-csúcson, ahol éles viták várhatóak Ukrajna ügyében – írta posztjában Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője.

Orbán Viktor
Orbán Viktor: Az orosz nemzeti vagyontartalék felhasználása a hadban lévő másik fél megsegítésére maga a hadüzenet
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Az orosz nemzeti vagyontartalék felhasználása a hadban lévő másik fél megsegítésére maga a hadüzenet ugyanis a miniszterelnök szerint. Azért érdekes ez, mert a definíció szerint a háborút hadüzenet előzi meg. Ennek közzétételével, végrehajtásával hivatalosan is háborúról beszélhetünk, világméretű fegyveres konfliktusról pedig akkor, ha abban három vagy annál több kontinens részt vesz. Nem véletlen vagy túlzás tehát az eszkalációtól való félelem sem.

A miniszterelnök szerint ez nem pusztán gazdasági döntés, hanem belépés a háborúba – hadüzenettel, ami jelen esetben maga a vagyon elkobzása.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!