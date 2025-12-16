Orbán Viktor videóban üzent Brüsszelnek – nem finomkodott

Orbán Viktor a brüsszeli politika magyarországi kormányváltást akaró szándékairól beszélt a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében.
Orbán Viktor: Az a kérdés, hogy hazafias kormányt akarunk, vagy épp Brüsszel alávetettségében működő kormányt akarunk
Nincs új a nap alatt”
– fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint Brüsszel évek óta nyíltan azon dolgozik, hogy Magyarországon leváltsa a nemzeti kormányt, és helyette egy baloldali, liberális, Brüsszel-párti kormányt juttasson hatalomra.
Brüsszel már 2018-ban is, 2022-ben is meg akarta buktatni a nemzeti kormányt”
– emlékeztetett Orbán Viktor, hozzátéve, hogy az Európai Unió vezetése számára „birodalmi helytartók kellenek, nem pedig szuverén nemzetállamok”. A kormányfő szerint a konfliktus nem új keletű, és egyértelmű törésvonal húzódik Brüsszel és Magyarország között, elsősorban a migráció kérdésében.
A migrációban mutatott magyar ellenszegülés óta nem is csinálnak ebből titkot”
– mondta Orbán Viktor. Majd úgy fogalmazott:
Brüsszelnek nyílt tervei vannak arra, hogyan kell nekik végre egy baloldali, liberális, Brüsszel-párti kormány a mostani nemzeti kormány helyett”.
A miniszterelnök szerint a módszer kísértetiesen ismerős.
Olyan, mint gyerekkoromban a régi cirkuszi produkció. Minden választáson megpróbálkoznak valamivel. Ha nem sikerül, van másik”
– tette hozzá a kormányfő, aki szerint az eddigi ellenzéki formációkat félretolták, és:
Csináltak egy újat, előkaptak a kalapból egy másik, de lényegét tekintve ugyanolyan embert”.
A kormányfő úgy látja, hogy a csomagolás változhat, de a lényeg nem.
Ebből a szempontból nem változik itt semmi. Brüsszel célja továbbra is az, hogy olyan kormány működjön Magyarországon, amely kész végrehajtani az uniós központ politikai akaratát”
– mondta Orbán Viktor, egyúttal hangsúlyozva azt is, hogy a kérdés végső soron egyszerű és világos:
Az a kérdés, hogy hazafias kormányt akarunk, vagy épp Brüsszel alávetettségében működő kormányt akarunk.”