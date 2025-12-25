Orbán Viktor szerint ez a vezérgondolat kerüljön idén a fa alá

Orbán Viktor az interjú végén elárulta, hogy mi az a vezérgondolat, amit szerinte a fa alá kell helyeznünk, és ez kell, hogy meghatározza a következő évet is.

Orbán Viktor az év végi utolsó interjún (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Békesség!”

– vágta rá a miniszterelnök gondolkodás nélkül a kérdésre, majd bővebben kifejtette.

Azt javaslom, hogy azt értsük meg, amit az Írásból is tanulunk, hogy szeresd felebarátodat, mint tenmagadat”

– indította kissé messziről a gondolatmenetet, de rámutatott, hogy ebből az a rész kiemelendő, hogy magunkat is szeretnünk kell. Azonban az önszeretet és az önimádat nem összekeverendő. Az önszeretet valami olyasmi, hogy megbecsüljük azt, amit elértünk.

Azok a dolgok,

amiket elértünk, azt meg kell becsülnünk, azok a mi sikereink”

– mondta Orbán Viktor. Ezalatt olyanokat ért, mint egy jó házasság, egy új ház, egy jól felnevelt gyermek, egy megtartott barát, mind-mind sikernek számít.

Orbán Viktor azt szeretné, hogy a magyarok a vesztes XX. század után győztesként tekintsenek magukra, és ez csak úgy sikerülhet, hogy amit elértek, azt nem becsülik le.

Ha az emberek értékelik azt, hogy a személyes életükben milyen nagyszerű dolgokra voltak képesek, és ezt nyugodtan meg tudják beszélni a fa alatt,

akkor lesz békesség, és ha lesz békesség, akkor lesz szép jövő, akkor lesz szép új esztendő is 2026-ban.”

A teljes interjú: