Orbán Viktor: Még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, ahogy azt a Szőlő utcában tették

„A Szőlő utca az egy speciális intézet. Ott bűnöző fiatalkorúak vannak, mind követtek el bűncselekményeket. Leginkább súlyosakat, emberöléssel bezárólag. Tulajdonképpen az a börtönnek egy fajtája. Ami mindannyiunkat felzaklatott, hogy egy nagyon nehéz közegben egy nehéz szituációt egy fogvatartó úgy oldott meg, ami elfogadhatatlan. Sőt, bűncselekményt valósított meg” – nyilatkozta a Mandinernek Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Ez elfogadhatatlan

Itt nem lehet mellébeszélni. Még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, ahogy ez a fogvatartó bánt a fogvatartottal. Ez elfogadhatatlan, nincs mese”– tette hozzá a kormányfő, aki kiemelte, hogy jelenleg öt ilyen intézet létezik Magyarországon. „Ezek élére pedig az elmúlt napokban válllapos rendőröket nevezett ki a belügyminiszter” – húzta alá.

Arról is beszélt az interjúban, hogy az intézmények felügyeletét a szociális igazgatásból át kellett tenni a büntetés-végrehajtási területre, oda, „ahol megvan a rutin ezek működtetésére.” A Miniszterelnök azt várja az intézkedéstől, hogy a rendőrök rendet tesznek.

A Szőlő utcai nevelőintézet ügye egyébként közel sem fekete-fehér a történet. Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, a javítóintézetben többnyire nehézsúlyú fiatalkorú bűnözők laknak, köztük három gyilkos került az intézetbe. A Kékfény 2019. novemberi riportjában több, az itt lakó fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményekről is beszámoltak.

Nyilvánosságra került egy felvétel is, amelyen az látható, hogy vélhetően a mostani ügy „főszereplője”, akit bántalmazott a fogvatartója, a közösségi helyiségben rugdossa az ajtót, majd a másikat kitépi a keretből, és a földre dobja.