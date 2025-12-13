Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajna brutális csapást mért Oroszországra – videón a pusztítás

Gyász

Meghalt a Ponyvaregény sztárja 

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, ahogy azt a Szőlő utcában tették

44 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök a Mandinernek adott exkluzív interjújában elfogadhatatlannak nevezte a javítóintézetben történteket. „Itt nem lehet mellébeszélni. Még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, ahogy ez a fogvatartó bánt a fogvatartottal” – jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint nehéz terep a Szőlő utcai intézmény.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorszőlő utcafiatalkorúak

„A Szőlő utca az egy speciális intézet. Ott bűnöző fiatalkorúak vannak, mind követtek el bűncselekményeket. Leginkább súlyosakat, emberöléssel bezárólag. Tulajdonképpen az a börtönnek egy fajtája. Ami mindannyiunkat felzaklatott, hogy egy nagyon nehéz közegben egy nehéz szituációt egy fogvatartó úgy oldott meg, ami elfogadhatatlan. Sőt, bűncselekményt valósított meg” – nyilatkozta a Mandinernek Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Ez elfogadhatatlan

Itt nem lehet mellébeszélni. Még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, ahogy ez a fogvatartó bánt a fogvatartottal. Ez elfogadhatatlan, nincs mese”– tette hozzá a kormányfő, aki kiemelte, hogy jelenleg öt ilyen intézet létezik Magyarországon. „Ezek élére pedig az elmúlt napokban válllapos rendőröket nevezett ki a belügyminiszter” – húzta alá. 

Arról is beszélt az interjúban, hogy az intézmények felügyeletét a szociális igazgatásból át kellett tenni a büntetés-végrehajtási területre, oda, „ahol megvan a rutin ezek működtetésére.” A Miniszterelnök azt várja az intézkedéstől, hogy a rendőrök rendet tesznek.

A Szőlő utcai nevelőintézet ügye egyébként közel sem fekete-fehér a történet. Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, a javítóintézetben többnyire nehézsúlyú fiatalkorú bűnözők laknak, köztük három gyilkos került az intézetbe. A Kékfény 2019. novemberi riportjában több, az itt lakó fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményekről is beszámoltak. 

Nyilvánosságra került egy felvétel is, amelyen az látható, hogy vélhetően a mostani ügy „főszereplője”, akit bántalmazott a fogvatartója, a közösségi helyiségben rugdossa az ajtót, majd a másikat kitépi a keretből, és a földre dobja.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!