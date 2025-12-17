Orbán Viktor: Felejtsék el, hogy Magyarország részt vesz az Ukrajna megsegítését célzó unós hitel felvételében!

Hírlevél
30 perce
Olvasási idő: 5 perc
Magyarország nem vesz részt az Ukrajna megsegítésért célzó uniós hitel felvételében, „ezt felejtsék el!” Magyarország meg akarja akadályozni az értelmetlen hitelfelvételt, és ehhez most szövetségeseket keres – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szerdai sajtótájékoztatóján, amelyet a Patrióták EP-képviselőcsoportjának ülése előtt tartott Brüsszelben.
Orbán ViktorBrüsszelEU-szankcióPatrióták

Orbán Viktor szerda reggel a közösségi oldalán megjelent videóban kifejtette: a Patrióták erős támogatást kaptak a csütörtöki, sorsdöntő uniós csúcs előtt, Brüsszelben egyre erősebb a nemzetek hangja. 

Orbán Viktor: Ünnepelni jöttünk

Orbán Viktor az utcai sajtótájékoztatón kijelentette: ünnepelni jöttek a Patrióták, ugyanis Andrej Babis személyében egy politikai géniusz lépett be a Patrióták színeiben az Európai Parlamentbe. Babis csehországi választási győzelmét az első olyan győzelemnek nevezte, amikor olyan patrióta vezető győzött, aki a pártjával (ANO) kormányalakításra is képes.

Andrej Babis megválasztásával a Patrióták frakciója kifejezetten megerősödött 

– szögezte le Orbán Viktor. Hozzátette: nemcsak egy miniszterelnökkel, hanem egy harcossal erősödött a Patrióták Európáért frakció, megfogalmazása szerint ugyanis „Babis miniszterelnök úr kettőt ér”. 

Magyarország nem vesz részt az ukrán hitelfelvételben

A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország nem vesz részt az Ukrajna megsegítésére kitűzött unós hitel felvételében, „ezt felejtsék el!” Mi ezt meg akarjuk akadályozni és „majd meglátjuk”, hogy találunk-e hozzá szövetségeseket.

De hogy mi nem lépünk erre az ösvényre, vagy ebbe az utcába, amely szerintünk zsákutca, az bizonyos”

– emelte ki a magyar kormányfő. A miniszterelnök elmondta, a szabályok egyértelműek, a közös hitelfelvétel csak egyhangúlag lehetséges. 

A probléma az, hogy a jog már nem számít. Átléptünk a szovjet típusú fejlődési korszakba” 

– fogalmazott, majd úgy korrigálta szavait, hogy inkább a jugoszláv típusú rendszerben gondolkodik az EU, amikor úgy csinálnak, mintha demokrációa lenne, pedig valójában nincsen.

Újságírói kérdésre válaszolva a miniszterelnök illúziónak nevezte, hogy az EU képes lehet csupán a befagyasztott orosz vagyon feloldásával finanszírozni Ukrajna háborús erőfeszítéseit anélkül, hogy az uniós állampolgárok zsebébe kellene nyúlnia. 

Ez egy rossz stratégia, óriási hiba és mindannyiunknak fizetni kell érte” 

– fogalmazott.

Amikor az orosz vagyon befagyasztásáról szóló döntést – amit eddig 6 havonta kellett közös (egybehangzó) döntéssel elfogadni, meghosszabbítani – nyilvánvalóan jogsértő módon felülírták Brüsszelben, azzal felmondták a Magyarországgal szembeni lojális együttműködés alapelvét – mondta Orbán Viktor. 

„Ez rendkívül súlyos dolog, súlyos következményei lesznek még, és nem mi fogjuk húzni a rövidebbet” 

– figyelmeztetett a magyar kormányfő. 

 

