Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Valami egészen ijesztő dolog történt a Földdel a 3I/ATLAS érkezésekor

Olvasta?

Apad a Tisza – Szegeden sem kíváncsiak Magyar Péterre

orbán viktor

Orbán Viktor telt ház előtt, Magyar Péter csak néhány lézengőnek beszélt Szegeden

4 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar emberek nem akarnak háborút, nem akarnak adóemelést, nem akarják a Tiszát – vonta le a következtetést Bohár Dániel publicista.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorDPKHáborúellenes Gyűlésmagyar péterháború

Bohár Dániel közösségi oldalán bemutatta, hogy amíg Orbán Viktor miniszterelnökre Szegeden teltház várta háborúellenes gyűlésen, addig Magyar Péter egy kisebb teret sem tudott megtölteni híveivel.

Orbán Viktor és Magyar Péter rendezvényének összehasonlítása.
Orbán Viktor és Magyar Péter rendezvényének összehasonlítása. Fotó: Megafon Központ / Facebook/Bohár Dániel

Érthető, hiszen a Tisza Párt többek közt háborút és adóemelést kínál. Valószínűleg ezért nem kíváncsiak az emberek Magyar Péter pártjára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!