Orbán Viktor telt ház előtt, Magyar Péter csak néhány lézengőnek beszélt Szegeden

Bohár Dániel közösségi oldalán bemutatta, hogy amíg Orbán Viktor miniszterelnökre Szegeden teltház várta háborúellenes gyűlésen, addig Magyar Péter egy kisebb teret sem tudott megtölteni híveivel.

Orbán Viktor és Magyar Péter rendezvényének összehasonlítása. Fotó: Megafon Központ / Facebook/Bohár Dániel

Érthető, hiszen a Tisza Párt többek közt háborút és adóemelést kínál. Valószínűleg ezért nem kíváncsiak az emberek Magyar Péter pártjára.