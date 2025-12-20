Orbán Viktor telt ház előtt, Magyar Péter csak néhány lézengőnek beszélt Szegeden

A magyar emberek nem akarnak háborút, nem akarnak adóemelést, nem akarják a Tiszát – vonta le a következtetést Bohár Dániel publicista.
Bohár Dániel közösségi oldalán bemutatta, hogy amíg Orbán Viktor miniszterelnökre Szegeden teltház várta háborúellenes gyűlésen, addig Magyar Péter egy kisebb teret sem tudott megtölteni híveivel.
Érthető, hiszen a Tisza Párt többek közt háborút és adóemelést kínál. Valószínűleg ezért nem kíváncsiak az emberek Magyar Péter pártjára.
