Orbán Viktor durván odadörrentett: kiderült, mire készül a Tisza

A nyár után a tél is a Tisza-csomagtól hangos. Akkor még azt hitték, el tudják titkolni a terveiket – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök, aki egyben felidézte, Tarr Zoltán szavait: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” A kormányfő megjegyzi, akkor még azt hihettük, Tarr Zoltán csak a progresszív adóemelésre gondolt.

– Aztán megjött a teljes Tisza-csomag. Mind a 600 oldal. Így megtudtuk, hogy az adóemelés csak a jéghegy csúcsa. A Tisza megszorító csomagja ennél sokkal durvább. Megszüntetnék a GYED-et és a családi adókedvezményeket, privatizálnák a nyugdíjrendszert és fizetőssé tennék az egészségügyi ellátást – sorolta a miniszterelnök, rámutatva, hogy most viszont legalább már tudjuk, mivel állunk szemben.

Egy újabb baloldali párttal és egy újabb baloldali megszorító csomaggal. Ideje volt, hogy tiszta víz kerüljön a pohárba.

– összegzett Orbán Viktor