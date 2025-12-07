Hírlevél
A Tisza tanácsadója gyáván tagad, már neki is kezd kellemetlen lenni Magyar Péter

Későn kezdték a mentést, mind a 28 ember meghalt a viharban

Orbán Viktor videóban foglalta össze a tiszások legdurvább elszólásait

3 órája
Olvasási idő: 4 perc
A miniszterelnök egy videóban mutatta meg, milyen adóemelésekre készül a baloldali párt. Orbán Viktor szerint a baloldal mindig ugyanazt akarja: új arc, de a régi módszer. „Most is erre készülnek” – tette hozzá a kormányfő.
Orbán ViktorTisza PártadócsomagMagyar Péter

Vasárnap az elmúlt hónapok tiszás elszólásaiból készített videós válogatást Orbán Viktor. A közösségi oldalára feltöltött tartalomhoz azt írta, hogy mindenkinek joga van tudni az igazságot a Tisza megszorítócsomagjáról.

Orbán Viktor: A baloldal mindig ugyanazt akarja

A videó elején a narrátor kijelentette, hogy „a baloldal mindig ugyanazt akarja. Új arc, de a régi módszer. Most is erre készülnek.” Majd ezután következtek a konkrét kijelentések összevágva, Magyar Pétertől kezdve Tarr Zoltánig. 

A videó végén felsorolták, hogy melyik adónem és családi adókedvezmény van veszélyben. „Mondjunk nemet a Tisza Párt megszorítócsomagjára” – hangzik el a felvétel végén. 

Ahogy az Origón is foglalkoztunk vele, egy kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagot készít elő, amely a közteherviselés gyökeres átalakítását célozza. A program évente mintegy 1300 milliárd forint többletbevételt biztosítana a költségvetésnek adó- és járulékemelésekből. A terv radikális lépéseket tartalmaz: 

  • a progresszív személyi jövedelemadó bevezetése, 
  • a családi kedvezmények jelentős csökkentése és 
  • új vagyonadó kivetése széles társadalmi rétegeket érintene.

A baloldali megszorítócsomag nemcsak az adózási rendszert reformálná, hanem a TB-rendszert is radikálisan átalakítaná: a jelenlegi állami alapú társadalombiztosítás helyett a magánnyugdíjpénztárak és biztosítók vennék át a szerepet, a dolgozók jelentősen magasabb járulékfizetésével.

Az sem mellékes, hogy a Tisza körüli tanácsadók rendszeresen arról beszélnek, hogy Magyar Péteréknek nem kell még előállniuk a valódi programjukkal, ráérnek ezzel a választás után. Egyébként Tarr Zoltán alelnök is több alkalommal tett erre utaló kijelentést. 

 

 

