Orbán Viktor

Orbán Viktor kézbe kapta a Tisza megszorító csomagját – és nem kertelt

A miniszterelnök kezébe is eljutott a Tisza Párt 600 oldalas, megszorítások sorát tartalmazó csomagja. Orbán Viktor tömören és velősem fogalmazott: a dokumentum „Brüsszelből ismerős”, és olyan gazdaságpolitikus keze nyomát viseli, akit „emberek közé nem szabad engedni”.
A Tisza Párt 600 oldalas csomagja már több fideszes politikus kezén is végigment a Karmelita folyosóin, és finoman szólva sem aratott lelkesedést. Most Orbán Viktorhoz került a dosszié, aki egyetlen rövid, ironikus minősítéssel indította a beszélgetést: 

Orbán Viktor
A Tisza Párt "nem létező" megszorító csomagja most Orbán Viktor kezébe került (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Kettlebell. Súlyzó.” 

A hasonlat nem véletlen: a miniszterelnök szerint nemcsak a dokumentum fizikai súlya jelentős, hanem az állításai is.

„Jézus” – Így fogadták a Tisza 600 oldalas megszorító tervét a Karmelitában

Orbán Viktor: „Nem lep meg, olvastam már”

A kormányfő szerint a csomag tartalma semmilyen meglepetést nem tartogatott. Mint mondta, az elképzelésekkel korábban is találkozott, „csak akkor az volt ráírva, hogy Brüsszel”. Arra a kérdésre, melyik részét tartja a legmeglepőbbnek vagy legsúlyosabbnak, Orbán Viktor a Tisza Párt vezető gazdaságpolitikusát hozta szóba:

Egy bankár, az Ersténél dolgozik. Nekem is volt államtitkárom. Egy-másfél év után tettem ki. Egy okos ember, ismeri a számokat. Emberek közé nem szabad engedni.”

A miniszterelnök szerint a most bemutatott csomag egyértelműen ennek a szemléletnek a lenyomata.

