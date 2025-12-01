Orbán Viktor kézbe kapta a Tisza megszorító csomagját – és nem kertelt

A Tisza Párt 600 oldalas csomagja már több fideszes politikus kezén is végigment a Karmelita folyosóin, és finoman szólva sem aratott lelkesedést. Most Orbán Viktorhoz került a dosszié, aki egyetlen rövid, ironikus minősítéssel indította a beszélgetést:
Kettlebell. Súlyzó.”
A hasonlat nem véletlen: a miniszterelnök szerint nemcsak a dokumentum fizikai súlya jelentős, hanem az állításai is.
Orbán Viktor: „Nem lep meg, olvastam már”
A kormányfő szerint a csomag tartalma semmilyen meglepetést nem tartogatott. Mint mondta, az elképzelésekkel korábban is találkozott, „csak akkor az volt ráírva, hogy Brüsszel”. Arra a kérdésre, melyik részét tartja a legmeglepőbbnek vagy legsúlyosabbnak, Orbán Viktor a Tisza Párt vezető gazdaságpolitikusát hozta szóba:
Egy bankár, az Ersténél dolgozik. Nekem is volt államtitkárom. Egy-másfél év után tettem ki. Egy okos ember, ismeri a számokat. Emberek közé nem szabad engedni.”
A miniszterelnök szerint a most bemutatott csomag egyértelműen ennek a szemléletnek a lenyomata.