Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Deák Dániel elárulta, hogy mivel próbálják megtörni Orbán Viktort az EU-csúcson

Sport

Kiderült: Egerszegi Krisztinát így segítette olimpiai aranyéremhez Darnyi Tamás

Orbán Viktor

Orbán Viktor: A tiszások elsunnyogták a rezsicsökkentést védő EP-szavazást

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök szerint súlyos csata zajlik Brüsszelben, amely közvetlenül a magyar családok pénztárcáját érinti. Orbán Viktor úgy látja: miközben a Fidesz-KDNP képviselői kiálltak Magyarországért, a Tisza Párt feltűnően hallgatott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBrüsszelTisza Pártcsatarezsicsökkentés

Az Európai Parlamentben komoly összecsapások zajlanak az uniós energiapolitika jövőjéről – nyilatkozta a kormányfő csütörtök reggel. A vita középpontjában az a javaslat áll, amely megtiltaná az orosz gáz és olaj használatát minden tagállam számára – ez pedig Orbán Viktor szerint ellehetetlenítené a rezsicsökkentés fenntartását Magyarországon.

Orbán Viktor azt nyilaktozta, hogy komoly összecsapások zajlanak az uniós energiapolitika jövőjéről
Orbán Viktor azt nyilatkozta, hogy komoly összecsapások zajlanak az uniós energiapolitika jövőjéről (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor elárulta, hogyan kell vitát nyerni Brüsszelben

A Tisza Párt ott sem volt

Orbán Viktor hangsúlyozta: ha az orosz energiahordozók betiltása megvalósulna, a magyar családok rezsiköltsége legalább a duplájára, de inkább a háromszorosára emelkedne. 

Nagyon nagy csata volt, a mi Fidesz–KDNP-s képviselőink kiálltak Magyarország mellett, harcoltak Magyarországért” 

– fogalmazott, hozzátéve: mások nem vállalták ezt a küzdelmet. A miniszterelnök külön is bírálta a Tisza Pártot, amely szerinte nem mert állást foglalni az ügyben. Miközben Brüsszelben olyan döntések készülnek, amelyek súlyos következményekkel járnának a magyar gazdákra és családokra nézve.

Azt a megoldást választotta, hogy »itt sem voltam«” 

– tette hozzá a kormányfő.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!