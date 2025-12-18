Orbán Viktor: A tiszások elsunnyogták a rezsicsökkentést védő EP-szavazást

Az Európai Parlamentben komoly összecsapások zajlanak az uniós energiapolitika jövőjéről – nyilatkozta a kormányfő csütörtök reggel. A vita középpontjában az a javaslat áll, amely megtiltaná az orosz gáz és olaj használatát minden tagállam számára – ez pedig Orbán Viktor szerint ellehetetlenítené a rezsicsökkentés fenntartását Magyarországon.
A Tisza Párt ott sem volt
Orbán Viktor hangsúlyozta: ha az orosz energiahordozók betiltása megvalósulna, a magyar családok rezsiköltsége legalább a duplájára, de inkább a háromszorosára emelkedne.
Nagyon nagy csata volt, a mi Fidesz–KDNP-s képviselőink kiálltak Magyarország mellett, harcoltak Magyarországért”
– fogalmazott, hozzátéve: mások nem vállalták ezt a küzdelmet. A miniszterelnök külön is bírálta a Tisza Pártot, amely szerinte nem mert állást foglalni az ügyben. Miközben Brüsszelben olyan döntések készülnek, amelyek súlyos következményekkel járnának a magyar gazdákra és családokra nézve.
Azt a megoldást választotta, hogy »itt sem voltam«”
– tette hozzá a kormányfő.